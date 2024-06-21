Україна знайшла $15 млн для добудови другої черги Національного музею Голодомору

Канада виділила Україні 15 млн доларів для продовження будівництва другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

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Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що тимчасовий виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв провів зустріч з представниками посольства Канади в Україні, на якому обговорювали завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

У межах зустрічі голова відділу міжнародного розвитку посольства Канади Стівен Вівер підтвердив, що країна виділила 15 мільйонів доларів для продовження будівництва другої черги музею Голодомору.

"Україна вдячна за всю допомогу Канаді. Питання добудови Національного музею Голодомору-геноциду дуже чутливе для нашого суспільства. Адже він має надихати українців та міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини", - зауважив Карандєєв.

Скандал з дофінансуванням будівництва музею Голодомору

Нагадаємо при цьому, що виділення в липні 2023 року 574 мільйонів гривень на добудову другої черги музею Голодомору разом з оголошенням Мінкультом тендерів на створення серіалів спровокувало скандал.

Через обурення багатьох інтернет-користувачів недоречністю цих рішень президент Володимир Зеленський публічно виступив проти "фінансування музеїв, культурних центрів, символів, серіалів" за бюджетні кошти під час війни.

Більш того, він ініціював звільнення очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, яке парламент підтримав тиждень потому. Сам Ткаченко заявляв, що був здивований позицією президента й наголошував на важливості сфери культури під час війни, бо "це війна не тільки за території, а й за людей".

Про Національний музей Голодомору

Національний музей Голодомору створено за наказом Кабміну 8 липня 2009 року ще при президенстві Віктора Ющенко. Відкриття першої черги комплексу музею відбулося у серпні 2009 року.

Будівництво другої черги комплексу розпочалося в 2017 році за президенства Петра Порошенко.

28 листопада 2020 року, під час вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу Національного музею Голодомору.

Музей мали ввести в експлуатацію у 2022 році, проте повномасштабна війна перешкодила цим планам.

Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Музей зможе одночасно приймати 1,5 тисячі відвідувачів.

Зауважимо, Голодомор визнали геноцидом українського народу вже у Бельгії, Ісландії, Франції, Словенії, Великій Британії, Нідерландах, Хорватії, Словаччині.

Також Європарламент підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1922-23 років в Україні геноцидом українського народу.