Голова УІНП пропонує колишню Арку Дружби народів перетворити на веселку

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що перейменовану Арку дружби народів у Києві можна залишити, якщо містяни нададуть їй нового сенсу.

Про це він заявив в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

Дробович назвав три варіанти розвитку події щодо Арки Свободи українського народу, яка раніше мала назву "Арка дружби народів".

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - зауважив Дробович.

На його думку, варіант із веселкою надасть обʼєкту нового сенсу. Навколо нього вже з'являється новий контекст і нова дискусія.

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - підкреслив Дробович.

Він уточнив, що це не єдиний варіант. Він припустив, що з обʼєкта можна "зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".

Щодо доцільності демонтажу арки голова УІНП додав, що не вважає цю дію обов'язковою. Цього можна не робити, якщо місто і громада арку по-справжньому переозначать.

У 2017 році компанія CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час Євробачення, вирішила прикрасити Арку кольорами веселки, адже пісенний конкурс відбувався у Києві під гаслом Celebrate Diversity ("Прославляй різноманітність").

Отримає нову концепцію: колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть

Київська міська державна адміністрація (КМДА) офіційно оголосила, що не буде демонтувати колишню Арку Дружби народів у Києві, яку перейменували на Арку Свободи українського народу. Натомість простір біля неї отримає нову концепцію.

У КМДА підкреслили, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки Свободи українського народу наразі - не найнагальніше питання, оскільки місто під час воєнного стану насамперед спрямовує кошти на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб киян.

Раніше директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова заявила, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним, а знесення об’єкту може бути небезпечним.

Зауважимо, Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований.

Нагадаємо, раніше Український інститут національної пам'яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві.

26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.