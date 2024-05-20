Глава УИНП предлагает бывшую Арку Дружбы народов превратить в радугу

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что переименованную Арку дружбы народов в Киеве можно оставить, если горожане придадут ей новый смысл.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Дробович назвал три варианта развития события относительно Арки Свободы украинского народа, ранее называвшейся "Арка дружбы народов".

"Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант - оставить арку и сделать, как в 2017-м году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", - заметил Дробович.

По его мнению, вариант с радугой придаст объекту новый смысл. Вокруг него уже появляется новый контекст и новая дискуссия.

"Так как трещина, которая сейчас находится в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказыванием, но она не стала веральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в частном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил "Правый сектор", а это значит, что это уже не считывается как советский символ", - подчеркнул Дробович.

Он уточнил, что это не единственный вариант. Он предположил, что из объекта можно "сделать некую водяную горку, которая переметит функционально, возможно, что-то другое".

Относительно целесообразности демонтажа арки глава УИНП добавил, что не считает это действие обязательным. Этого можно не делать, если город и община арку по-настоящему переозначат.

В 2017 году компания CFC Consulting, выигравшая тендер на осуществление коммуникации во время Евровидения, решила украсить Арку цветами радуги, ведь песенный конкурс проходил в Киеве под лозунгом Celebrate Diversity ("Прославляй разнообразие").

Получит новую концепцию: бывшая Арка Дружбы народов в Киеве не будет демонтирована

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально объявила, что не будет демонтировать бывшую Арку Дружбы народов в Киеве, которую переименовали в Арку Свободы украинского народа. Пространство же у нее получит новую концепцию.

В КГГА подчеркнули, что расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж Арки Свободы украинского народа сейчас - не самый неотложный вопрос, поскольку город во время военного положения, прежде всего, направляет средства на помощь Вооруженным Силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей киевлян.

Ранее директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева заявила, что решение Минкульта про демонтаж бывшей Арки дружбы народов в Киеве является поспешным, а снос объекта может оказаться опасным.

Отметим, Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Теперь монумент может быть демонтирован.

Напомним, ранее украинский институт национальной памяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.