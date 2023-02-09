Укрэксимбанк выставил на голландский аукцион имущество ООО "Черкасская Продовольственная Компания"

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На голландский аукцион выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО "Черкасская продовольственная компания", обеспеченные ипотекой значительного массива производственной недвижимости в г. Черкассы.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона – 361,3 млн. грн.

Минимальная цена – 49,2 млн грн.

В обеспечении по кредитному договору, заключенному между АО "Укрэксимбанк" и ООО «Черкасская Продовольственная Компания», находятся:

Здания и постройки имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в г. Черкассы по улице Смелянской – главной транспортной артерии города. Располагаются на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями.

Помещение магазина общей площадью более 180 кв. м., часть которых используется под супермаркет, расположены по улице Гоголя, одной из центральных улиц города Черкассы.

Инвестиционная привлекательность:

Нежилые объекты расположены в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Черкассы в районе с высокой плотностью проживания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.

Территория ООО "Черкасская Продовольственная Компания" фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение компании даже с внедрением крупногабаритного транспорта.

Есть возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений, ведь территория предприятия должным образом ограждена, а все проезды на нее контролируются.

Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;

Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 9 марта 2023 в электронной системе ГП "СЕТАМ" .