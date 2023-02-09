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Укрэксимбанк выставил на голландский аукцион имущество ООО "Черкасская Продовольственная Компания"
На голландский аукцион выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО "Черкасская продовольственная компания", обеспеченные ипотекой значительного массива производственной недвижимости в г. Черкассы.
Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :
Стартовая цена аукциона – 361,3 млн. грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Минимальная цена – 49,2 млн грн.
В обеспечении по кредитному договору, заключенному между АО "Укрэксимбанк" и ООО «Черкасская Продовольственная Компания», находятся:
- Здания и постройки имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в г. Черкассы по улице Смелянской – главной транспортной артерии города. Располагаются на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями.
- Помещение магазина общей площадью более 180 кв. м., часть которых используется под супермаркет, расположены по улице Гоголя, одной из центральных улиц города Черкассы.
Инвестиционная привлекательность:
Нежилые объекты расположены в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Черкассы в районе с высокой плотностью проживания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.
Территория ООО "Черкасская Продовольственная Компания" фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение компании даже с внедрением крупногабаритного транспорта.
Есть возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений, ведь территория предприятия должным образом ограждена, а все проезды на нее контролируются.
Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;
Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.
Приобрести права требования по кредитным договорам можно 9 марта 2023 в электронной системе ГП "СЕТАМ" .