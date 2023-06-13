В Украине начнет действовать порядок регистрации имущественных прав на новостройки: что он предусматривает

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ввел порядок распространения действия закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Об этом 13 июня в Facebook сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"В Украине создан правовой механизм для гарантирования государством прав на объекты незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости. Наш №5091 в действии!" – сказала она.

Шуляк объяснила, что задача порядка и закона — защитить людей, вкладывающих средства в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков. Депутат считает, что, прежде всего, нормы будут актуальны и важны во время восстановления страны после войны.

Если застройщик захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, он должен будет зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра прав . Кроме того, застройщика обязали обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данных о себе и конечных бенефициарах .

По информации "Интерфакс-Украина", запуск соответствующего раздела реестра ожидается 16 июня.

Источник фото: ua.depositphotos.com