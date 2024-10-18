Василий Хмельницкий продал инновационный парк во Львове: кто стал новым владельцем

Холдинг украинского предпринимателя Василия Хмельницкого UFuture продал LvivTech.City западноукраинскому девелоперу VD Group. Теперь проект будет реализовываться под названием Lviv.City, а сдача первой очереди запланирована к концу 2025 года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отметили в UFuture, согласно договору продано офисное здание В01 и корпоративные права в компаниях, владеющих проектом инновационного парка LvivTech.City.

Инновационные парки и комплексные проекты — мировой тренд, который мы принесли в Украину, создав UNIT.City и масштабируя проект на западе и востоке Украины. Я доволен, что украинские девелоперы, ставшие новыми владельцами LvivTech.City, понимают перспективность этой модели. меня и компании UFuture привлеченные от продажи финансы позволят уменьшить кредитный портфель и перенаправить инвестиции на ключевые для компании проекты", — прокомментировал соглашение основатель UFuture Василий Хмельницкий.

Смена класса с бизнеса на премиальный сегмент

В VD Group в свою очередь сообщили, что изменили концепцию проекта, самое существенное – изменение класса с бизнеса на премиальный сегмент, соответственно и корректировка наполнения и материалов.

"Во Львове — дефицит качественного премиум жилья, которое всегда есть в запросе определенной аудитории. Все, что предлагает Львов, называя премиум, является максимум бизнес классом. Но ведь Львов является мегаполисом Запада, логистическим хабом и городом, с наибольшим количеством релокированных бизнесов, все больше украинцев выбирают его своим новым домом и со временем эта тенденция только растет", — прокомментировали в пресс-службе компании.

Отмечается, что корректирует проект команда, создававшая и концепцию LvivTech.City – archimatika. Предусмотрено пять очередей, 11 зданий высотой 7-11 этажей, всего 500 квартир, а также современное дошкольное учебное заведение, больницу, коворкинг-зоны и разветвленную коммерческую составляющую.

Также Lviv.City реализует открытые планировочные решения – будет устроен променад со стрит-ритейлом и площадь, пешеходную дорогу Корса, соединяющую центр города со Стрыйским парком. В проекте будет отражен опыт VD Group по созданию панорамных бассейнов на крышах.

В компании акцентируют внимание на инновационности и экологичности строительных решений. В частности, будут применены окна с безопасным остеклением от пола до потолка, высота которого 3,05 м; теплый алюминий, керамогранит, экологически чистая гипсовая штукатурка, VRF-система, позволяющая создать персональный микроклимат в квартире, очистку воды благодаря ведущим мировым технологиям, отдельную вентиляционную шахту от каждой квартиры и т.д.

Что касается вопросов безопасности, то на подземных этажах, кроме паркинга, будут расположены два отдельных укрытия с комфортом квартиры с санузлами, кухней, комнатой для животных, удобной мебелью, водой, дополнительной вентиляцией и дымоходом.

Они будут рассчитаны на всех жителей и гостей комплекса, а также планируется дополнительное защищенное пространство в каждой квартире.

Энергонезависимость жителей будет обеспечиваться благодаря использованию дизельных электростанций. К бесперебойному электропитанию подключены все инженерные системы построек: отопление, водоснабжение, противопожарные системы, сети связи и лифты.

Для повышения уровня комфорта в подвальных этажах устраиваются проточные резервуары для накопления воды. Такое решение позволяет компенсировать пиковую нагрузку на систему водоснабжения в пиковые периоды утром и вечером.

Как сообщили в VD Group, старт строительных работ на площадке запланирован на IV квартал 2024 года, сейчас ведутся подготовительные работы.

Сдача первой очереди запланирована через год в конце 2025 года.

Строительная компания VD Group работает с 2017 года, конечный бенефициар Василий Кавлак. Девелопер реализует проекты в Ивано-Франковске, Черновцах, Львове и Буковеле, 12 введены в эксплуатацию и три – на стадии реализации.

UFuture – холдинг украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, объединяющего его коммерческие и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в отраслях недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетике, фармацевтике и IT.

Стоимость активов UFuture оценивается в $500 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые компания инвестировала, составляет до $1 млрд.