Василь Хмельницький продав інноваційний парк у Львові: хто став новим власником

Холдинг українського підприємця Василя Хмельницького UFuture продав LvivTech.City західноукраїнському девелоперу VD Group. Тепер проєкт реалізовуватиметься під назвою Lviv.City, а здача першої черги запланована на кінець 2025 року.

Про це повідомляє агенство "Інтерфакс-Україна".

Як зауважили в UFuture, згідно з угодою продано офісну будівлю В01 і корпоративні права в компаніях, що володіють проєктом інноваційного парку LvivTech.City.

"Інноваційні парки та комплексні проєкти - світовий тренд, який ми принесли в Україну, створивши UNIT.City і масштабуючи проєкт на заході та сході України. Я задоволений, що українські девелопери, які стали новими власниками LvivTech.City, розуміють перспективність цієї моделі. Для мене і компанії UFuture залучені від продажу фінанси дадуть змогу зменшити кредитний портфель і перенаправити інвестиції на ключові для компанії проєкти", - прокоментував угоду засновник UFuture Василь Хмельницький.

Зміна класу з бізнесового на преміальний сегмент

У VD Group своєю чергою повідомили, що змінили концепцію проєкту, найсуттєвіше - зміна класу з бізнесового на преміальний сегмент, відповідно і коригування наповнення та матеріалів.

"У Львові - дефіцит якісного преміум житла, яке завжди є в запиті певної аудиторії. Все, що пропонує Львів, називаючи преміум, є максимум бізнес класом. Але ж Львів є мегаполісом Заходу, логістичним хабом та містом, з найбільшою кількістю релокованих бізнесів, все більше українців обирають його своєю новою домівкою і з часом ця тенденція лише зростає", - прокоментували у пресслужбі компанії.

Зазначається, що коригує проєкт команда, яка створювала і концепцію LvivTech.City - archimatika. Передбачено п'ять черг, 11 будівель заввишки 7-11 поверхів, загалом 500 квартир, також сучасний дошкільний навчальний заклад, лікарню, коворкінг-зони та розгалужену комерційну складову.

Також Lviv.City реалізує відкриті планувальні рішення - буде влаштовано променад зі стріт-ритейлом і площу, пішохідну дорогу Корса, яка з'єднає центр міста зі Стрийським парком. У проєкті буде відображено досвід VD Group зі створення панорамних басейнів на дахах.

У компанії акцентують увагу на інноваційності та екологічності будівельних рішень. Зокрема, будуть застосовані вікна з безпечним склінням від підлоги до стелі, висота якого 3,05 м; теплий алюміній, керамограніт, екологічно чиста гіпсова штукатурка, VRF-система, що дає змогу створити персональний мікроклімат у квартирі, очищення води завдяки провідним світовим технологіям, окрему вентиляційну шахту від кожної квартири тощо.

Щодо питань безпеки, то на підземних поверхах, окрім паркінгу, буде розташовано два окремі укриття з комфортом квартири з санвузлами, кухнею, кімнатою для тварин, зручними меблями, водою, додатковою вентиляцією та димоходом.

Вони будуть розраховані на всіх мешканців і гостей комплексу, а також планується додатковий захищений простір у кожній квартирі.

Енергонезалежність мешканців забезпечуватиметься завдяки використанню дизельних електростанцій. До безперебійного електроживлення під'єднані всі інженерні системи будівель: опалення, водопостачання, протипожежні системи, мережі зв'язку та ліфти.

Додатково для підвищення рівня комфорту в підвальних поверхах влаштовуються проточні резервуари для накопичення води. Таке рішення дає змогу компенсувати пікове навантаження на систему водопостачання в пікові періоди вранці та ввечері.

Як повідомили у VD Group, старт будівельних робіт на майданчику заплановано на IV квартал 2024 року, зараз тривають підготовчі роботи.

Здача першої черги запланована через рік, наприкінці 2025 року.

Будівельна компанія VD Group працює з 2017 року, кінцевий бенефіціар Василь Кавлак. Девелопер реалізує проєкти в Івано-Франківську, Чернівцях, Львові та Буковелі, 12 введено в експлуатацію і три - на стадії реалізації.

UFuture - холдинг українського підприємця Василя Хмельницького, що об'єднує його комерційні та соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT.

Вартість активів UFuture оцінюють у $500 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які компанія інвестувала, становить до $1 млрд.