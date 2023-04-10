Здание речного вокзала в Киеве ввели в эксплуатацию после реставрации: что там теперь

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат о принятии в эксплуатацию отреставрированного исторического здания речного вокзала в Киеве.

Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, благодаря этому решению университет сможет начать оффлайн-обучение студентов.

Американский университет в Киеве (American University Kyiv) – первый в Украине частный университет по стандартам американского образования. Его открыли в 2022 году в партнерстве с Университетом штата Аризона и при содействии украинских и американских инвесторов.

Историческое здание речного вокзала, построенное в 1961 году, университет арендовал с 2021 года. За это время здание было отреставрировано – сохранен исторический фасад и ценные панно.

"За полтора года функционирования ГИАГ стала одним из образцовых государственных институтов в части прозрачности своей работы и внедрения антикоррупционных практик. Однако система строительного контроля на местах все еще нуждается в реформировании", - указывают также в ведомстве.

В качестве примера там приводят то, что в том же Киеве научно-исследовательская школа "Базис", учитывающая все стандарты безопасности и инклюзивности, до сих пор не введена в эксплуатацию, хотя имеет все необходимые документы, равно как и прошла все необходимые процедуры строительного процесса.

В Мининфраструктуры в этом контексте в очередной раз положительно оценили законопроект №5655 о градостроительной реформе, предусматривающий, в частности, невозможность любых необоснованных отказов, поскольку решение о предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию в случае принятия закона будет приниматься автоматически, если все необходимые документы имеются и все условия соблюдены.