Экономика 50 минут назад

Киевский речной вокзал отдали в аренду "Американскому университету"

Новый вуз, создаваемый в партнерстве с Университетом штата Аризона, будет обучать порядка 2-3 тысяч студентов

Презентация будущего университета в июне. Фото: Twitter посольства США Презентация будущего университета в июне. Фото: Twitter посольства США
Презентация будущего университета в июне. Фото: Twitter посольства США

ООО "Высшее учебное заведение "Американ Юниверсити Киев" арендует реконструируемое сейчас здание Речного вокзала на 10 лет.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управляющего директора инвестиционной компании в сфере недвижимости Colliers Ukraine Александра Носаченко, договор аренды здания площадью 7,7 тысячи квадратных метров был подписан при участии команды Colliers.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В университете мирового уровня "Американ Юниверсити Киев" планируется одновременное обучение 2-3 тыс. студентов", — добавил он.

Читайте также:
Сын Шуфрича намерен купить 22% акций Киевского речного порта

Напомним, что в июне на киевском речвокзале прошла презентация будущего "Американского университета", создаваемого в партнерстве с Университетом штата Аризона.

На мероприятии присутствовали, в частности, мэр Виталий Кличко и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Отметим, что в конце августа стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение на реставрацию здания речвокзала ЧАО "Киевский речной порт".

Напомним также, что 6 сентября на объекте произошел неприятный инцидент: в подвал здания речвокзала свалился рабочий ремонтной бригады, его нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На речном вокзале в Киеве ремонтник свалился в подвал, но остался жив (ФОТО)
На речном вокзале в Киеве ремонтник свалился в подвал, но остался жив (ФОТО)
"Это же не сарай": Минкульт озвучил цену противоаварийных работ в костеле Святого Николая
"Это же не сарай": Минкульт озвучил цену противоаварийных работ в костеле Святого Николая
44% украинцев довольны парадом на День независимости — опрос
44% украинцев довольны парадом на День независимости — опрос
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена биткоина упала с $52 тысяч до $46 тысяч

  3. Turkish Airlines будет летать из Николаева в Стамбул с 23 сентября

  4. Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород

  5. Киевский речной вокзал отдали в аренду "Американскому университету"

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...