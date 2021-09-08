Киевский речной вокзал отдали в аренду "Американскому университету"

ООО "Высшее учебное заведение "Американ Юниверсити Киев" арендует реконструируемое сейчас здание Речного вокзала на 10 лет.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управляющего директора инвестиционной компании в сфере недвижимости Colliers Ukraine Александра Носаченко, договор аренды здания площадью 7,7 тысячи квадратных метров был подписан при участии команды Colliers.

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"В университете мирового уровня "Американ Юниверсити Киев" планируется одновременное обучение 2-3 тыс. студентов", — добавил он.

Напомним, что в июне на киевском речвокзале прошла презентация будущего "Американского университета", создаваемого в партнерстве с Университетом штата Аризона.

На мероприятии присутствовали, в частности, мэр Виталий Кличко и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Отметим, что в конце августа стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение на реставрацию здания речвокзала ЧАО "Киевский речной порт".

Напомним также, что 6 сентября на объекте произошел неприятный инцидент: в подвал здания речвокзала свалился рабочий ремонтной бригады, его нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали.