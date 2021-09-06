Общество 40 минут назад

На речном вокзале в Киеве ремонтник свалился в подвал, но остался жив (ФОТО)

Спасатели нашли строителя в бессознательном состоянии

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Киеве 6 сентября госпитализирован 36-летний рабочий ремонтной бригады, упавший с 4-метровой высоты в подвальное помещение здания речного вокзала. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 12:43. На место происшествия немедленно прибыли спасатели 2-й пожарно-спасательной части, установили, что мужчина после падения находится в бессознательном состоянии.

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Спасатели прочно зафиксировали пострадавшего, подняли на поверхность и передали медицинским работникам, госпитализировавшим его в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. На месте работало две единицы техники и семь человек личного состава ГСЧС.

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Отметим, что в конце августа стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение на реставрацию здания речвокзала ЧАО "Киевский речной порт".

Напомним, что часть этой компании, как сообщали СМИ в начале июля, собирался купить сын депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича Александр.

В июне киевские власти сообщали, что в здании вокзала после его реконструкции разместится "Американский университет", создаваемый в партнерстве с Университетом штата Аризона. На презентации проекта присутствовали мэр Виталий Кличко и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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