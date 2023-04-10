Будівлю річкового вокзалу в Києві ввели в експлуатацію після реставрації: що там тепер

Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат про прийняття в експлуатацію реставрованої історичної будівлі річкового вокзалу в Києві.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, завдяки цьому рішенню університет зможе розпочати офлайн-навчання студентів.

Американський університет у Києві (American University Kyiv) – це перший в Україні приватний університет за стандартами американської освіти. Його відкрили у 2022 році в партнерстві із Університетом штату Аризона та за сприяння українських та американських інвесторів.

Історичну будівлю річкового вокзалу, збудовану в 1961 році, університет орендував з 2021 року. За цей час будівлю було реставровано – збережено історичний фасад та цінні панно.

"За півтора роки функціонування ДІАМ стала однією із зразкових державних інституцій в частині прозорості своєї роботи та впровадження антикорупційних практик. Утім, система будівельного контролю на місцях все ще потребує реформування", - вказують також у відомстві.

В якості прикладу там наводять те, що у тому ж Києві науково-дослідницька школа "Базис", яка враховує всі стандарти безпеки та інклюзивності, досі не введена в експлуатацію, хоча всі необхідні документи має, як і пройшла всі необхідні процедури будівельного процесу.

В Мінінфраструктури в цьому контексті вчергове позитивно оцінили законопроект №5655 про містобудівельну реформу, який передбачає, зокрема, унеможливлення будь-яких необґрунтованих відмов, оскільки рішення про надання дозволу на введення в експлуатацію у випадку прийняття закону буде прийматиметься автоматично, якщо всі необхідні документи наявні та всі умови дотримані.