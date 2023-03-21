Более 300 на фронте и более 13 000 в тылу – команда EVA поддерживает Украину вместе с клиентами

Несмотря на сложности и потери, линия магазинов EVA продолжает работать в условиях войны. Более 300 сотрудников компании защищают страну на фронте, в то время как более 13 000 поддерживают работу сети и снабжают украинцев товарами первой необходимости. За год совместно с клиентами компания аккумулировала и направила на помощь стране, в частности, Силам обороны и людям, пострадавшим от российской агрессии, более 40 млн грн.

Несмотря на прямые военные убытки (около 360 млн грн товаром и оборудованием), а также несмотря на то, что 165 магазинов сети EVA (около 16%) остаются закрытыми из-за оккупации части территорий Украины и опасной близости к фронту, компания не теряет устойчивости. За 2022 год восстановила после повреждений разной степени 50 торговых точек. Открыла 26 новых магазинов и создала около 200 рабочих мест. Через несколько месяцев EVA возобновила цепи поставки, осенью на полную мощность снова заработал РЦ в г. Бровары. По результатам года сеть почти удержала товарооборот на уровне довоенного 2021-го (снижение составило 4%).

С первых дней вторжения совместно с клиентами компания поддерживает силы обороны и пострадавших в результате российской агрессии. «Помощь ВСУ, поддержка людей, ставших жертвами войны – все это для нас пока не менее важно, чем сохранение стабильности бизнеса и забота о безопасности клиентов и персонала. Роль социальной составляющей в нашей деятельности ныне значительна, как никогда, ведь мы понимаем ситуацию. Мы держим связь с коллегами, которые сейчас служат. В частности, от них знаем, что нужно для фронта и на запросы отзываемся регулярно», – прокомментировала исполнительная директор ООО «РУШ» (линия магазинов EVA и EVA.UA) Ольга Шевченко.

В течение года войны EVA закрыла ряд запросов, касающихся оборудования и оборудования. По просьбе подразделения аэроразведки одной из воинских частей ВСУ компания приобрела и передала 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 стоимостью около 220 тыс. грн. Еще два собственных дрона также отдала на нужды защитников Украины. Кроме того, EVA передала один из своих складских конвейеров благотворительному фонду GoodWill (г. Киев), чтобы упростить работу волонтеров. Для зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» сеть приобрела 200 бронежилетов IV класса по стандартам НАТО производства американской компании CAA Industries стоимостью 119 668$. В начале 2023 года на нужды сил обороны компания закупила пульты для управления дронами стоимостью около 152 тыс. грн. Военной части, работающей на Харьковском направлении, EVA приобрела генератор стоимостью 58 тыс. грн. В феврале компания подключилась к проекту ГЕРОЙCAR и задонатила 391 тыс. грн. на приобретение грузового пикапа, отправившегося на Донецкое направление в одну из механизированных бригад Сил обороны.

Оперативный штаб EVA за год удовлетворил около 430 запросов из всех областей Украины. В качестве гуманитарной помощи Силам обороны, волонтерским и общественным организациям, медицинским учреждениям и шелтерам для переселенцев компания передала более 123 тыс. единиц товаров из ассортимента EVA общей стоимостью более 5,5 млн. грн.

Совместный проект EVA и фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» под названием «Поддержи защитников» на 21 февраля 2023 года аккумулировал более 16,8 млн грн в виде переводов от клиентов сети. Собранные средства направлены на приобретение необходимого оборудования для сил обороны. Кроме того, еще в первые дни вторжения компания перечислила в фонд «Вернись живым» 2,5 млн грн на помощь армии, а в декабре присоединилась к инициативе BLACK BOX, на которую выделила 1 млн грн .

Текущим результатом совместного проекта EVA и БО БФ «Коло» под названием «Корзины помощи» стали 376 коробок с необходимыми товарами, которые клиенты сети оставили в специальных корзинах для ВСУ, ТРО и больниц. Собранную помощь уже распределили между 40 воинскими частями и формированиями.

Более года EVA обеспечивает комплексными обедами раненых защитников и восстанавливающихся в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. В закупку продуктов компания сейчас вложила более 800 тыс. грн. Блюда для военных ежедневно готовят на мощностях ресторана для сотрудников и доставляют в больницу.

Участники программы лояльности «EVA МОЗАИКА» активно приобщаются к инициативе «Детство без войны», которая предусматривает эвакуацию из Украины в Турцию детей, лишенных родительской опеки; детей, находящихся в сложных обстоятельствах. На 24 февраля 2023 для подопечных проекта собрано более 6,2 млн грн в виде бонусов. Денежные средства направляются на проживание и питание эвакуированных детей.

В период новогодних праздников EVA традиционно помогла приютам для бездомных животных и совместно с БФ HAPPY PAW реализовала проект «Тепло хвостикам», собравший почти 1,2 млн грн. Из них 260 тыс. грн. выделила сама компания за счет отказа от новогодних корпоративных подарков партнерам. Собранные средства позволили обеспечить новыми будками, печками и топливом для обогрева 41 приют, где находятся более 9 тыс. бездомных животных.

С целью помочь пострадавшим семьям из Днепра, в чей дом 14 января 2023 попала российская ракета, EVA в партнерстве с БФ «ТАПС» организовала сбор средств. Проект аккумулировал более 2,6 млн грн. Из них 200 тыс. грн. выделила сеть.

« Все, что сегодня имеет EVA, все, что она делает, стало возможным благодаря клиентам. Но мы бы потеряли все это, если бы не защитники и защитницы, защищающие и увольняющие наши города, дают нам возможность жить и работать. Они защищают и вдохновляют нас каждый день. Поэтому и мы будем поддерживать их, преодолевая все испытания, которые будут ждать впереди», – подытожила исполнительная директор ООО «РУШ» (линия магазинов EVA и EVA.UA) Ольга Шевченко.