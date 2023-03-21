Понад 300 на фронті та понад 13 000 в тилу – команда EVA підтримує Україну разом з клієнтами

Незважаючи на труднощі та втрати, лінія магазинів EVA продовжує працювати в умовах війни. Понад 300 співробітників компанії захищають країну на фронті, в той час як понад 13 000 підтримують роботу мережі та забезпечують українців товарами першої необхідності. За рік спільно з клієнтами компанія акумулювала і спрямувала на допомогу країні, зокрема Силам оборони та людям, що постраждали від російської агресії, більше 40 млн грн.

Попри прямі воєнні збитки (близько 360 млн грн товаром та обладнанням), а також попри те, що 165 магазинів мережі EVA (близько 16%) досі залишаються зачиненими через окупацію частини територій України та небезпечну близькість до фронту, компанія не втрачає стійкості. За 2022 рік відновила після пошкоджень різного ступеню 50 торгових точок. Відкрила 26 нових магазинів та створила близько 200 робочих місць. За кілька місяців EVA відновила ланцюги постачання, восени на повну потужність знову запрацював РЦ у м. Бровари. За результатами року мережа майже утримала товарообіг на рівні довоєнного 2021-го (зниження склало 4%).

З перших днів вторгнення спільно з клієнтами компанія підтримує Сили оборони та постраждалих в результаті російської агресії. «Допомога ЗСУ, підтримка людей, що стали жертвами війни – все це для нас наразі не менш важливо, ніж збереження стабільності бізнесу та піклування про безпеку клієнтів і персоналу. Роль соціальної складової в нашій діяльності нині значна, як ніколи, адже ми розуміємо ситуацію. Ми тримаємо зв’язок з колегами, які зараз служать. Зокрема від них знаємо, що потрібно для фронту і на запити відгукуємось регулярно», – прокоментувала виконавча директорка ТОВ «РУШ» (лінія магазинів EVA та EVA.UA) Ольга Шевченко.

Впродовж року великої війни EVA закрила ряд запитів, що стосувались обладнання та устаткування. На прохання підрозділу аеророзвідки однієї з військових частин ЗСУ компанія придбала та передала 2 квадрокоптери DJI Mavic 3 вартістю близько 220 тис. грн. Ще два власних дрони також віддала на потреби захисників України. Крім того, EVA передала один зі своїх складських конвеєрів благодійному фонду GoodWill (м. Київ), щоб спростити роботу волонтерів. Для зенітної ракетної бригади повітряного командування «Схід» мережа придбала 200 бронежилетів ІV класу за стандартами НАТО виробництва американської компанії CAA Industries вартістю 119 668 $. На початку 2023 року на потреби Сил оборони компанія закупила пульти для керування дронами вартістю близько 152 тис. грн. Військовій частині, що працює на Харківському напрямку, EVA придбала генератор вартістю 58 тис. грн. У лютому компанія долучилась до проєкту ГЕРОЙCAR та задонатила 391 тис. грн. на придбання вантажного пікапу, який відправився на Донецький напрямок до однієї з механізованих бригад Сил оброни.

Оперативний штаб EVA за рік задовольнив майже 430 запитів з усіх областей України. У якості гуманітарної допомоги Силам оборони, волонтерським та громадським організаціям, медичним закладам і шелтерам для переселенців компанія передала понад 123 тис. одиниць товарів з асортименту EVA загальною вартістю понад 5,5 млн грн.

Спільний проєкт EVA та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» під назвою «Підтримай захисників» на 21 лютого 2023 року акумулював понад 16,8 млн грн у вигляді переказів від клієнтів мережі. Зібрані кошти спрямовано на придбання необхідного устаткування для Сил оборони. Крім того, ще в перші дні вторгнення, компанія перерахувала до фонду «Повернись живим» 2,5 млн грн на допомогу армії, а у грудні долучилась до ініціативи BLACK BOX, на яку виділила 1 млн грн.

Поточним результатом спільного проєкту EVA та БО БФ «Коло» під назвою «Корзини допомоги» стали 376 коробок із необхідними товарами, які клієнти мережі залишили у спеціальних кошиках для ЗСУ, ТрО та лікарень. Зібрану допомогу вже розподілили між 40 військовими частинами та формуваннями.

Понад рік EVA забезпечує комплексними обідами поранених захисників та захисниць, які відновлюються у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. У закупівлю продуктів компанія наразі вклала більше 800 тис. грн. Страви для військових щоденно готують на потужностях ресторану для співробітників та доставляють до лікарні.

Учасники програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» активно долучаються до ініціативи «Дитинство без війни», яка передбачає евакуацію з України до Туреччини дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, що знаходяться у складних життєвих обставинах. На 24 лютого 2023 року для підопічних проєкту зібрано понад 6,2 млн грн у вигляді бонусів. Кошти спрямовуються на проживання та харчування евакуйованих дітей.

У період новорічних свят EVA традиційно допомогла притулкам для безхатніх тварин та спільно з БФ HAPPY PAW реалізувала проєкт «Тепло хвостикам», який зібрав майже 1,2 млн грн. З них 260 тис. грн виділила сама компанія за рахунок відмови від новорічних корпоративних подарунків партнерам. Зібрані кошти дозволили забезпечити новими будками, пічками та паливом для обігріву 41 притулок, де перебувають понад 9 тис. бездомних тварин.

З метою допомогти постраждалим сім’ям з Дніпра, в чий будинок 14 січня 2023 року влучила російська ракета, EVA у партнерстві з БФ «ТАПС» організувала збір коштів. Проєкт акумулював понад 2,6 млн грн. З них 200 тис. грн виділила мережа.

«Все, що сьогодні має EVA, все що вона робить, стало можливим завдяки клієнтам. Але ми б втратили все це, якби не захисники та захисниці, які боронять і звільняють наші міста, дають нам можливість жити і працювати. Вони захищають і надихають нас щодня. Тож і ми будемо підтримувати їх, долаючи всі випробування, які чекатимуть попереду», – підсумувала виконавча директорка ТОВ «РУШ» (лінія магазинів EVA та EVA.UA) Ольга Шевченко.