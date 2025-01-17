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путь ветеранов
Тип
Эксклюзив
Категория
Ритейл
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Больше всего пирожных и тортов в Украине продается под собственной торговой маркой

Больше всего пирожных и тортов в Украине продается под собственной торговой маркой
Торт компании "Киевский БКК". Фото предоставлено компанией

Наибольшую долю украинского рынка «мягких» кондитерских изделий, к которым относятся торты и пирожные, занимает private label — продукция собственного производства торговых сетей. За последние годы private label увеличил продажи по сравнению со специализированными кондитерскими заводами, рассказала глава наблюдательного совета компании "Киевский БКК" Юлия Ярмоленко в интервью Delo.ua.

По ее данным, больше всего тортов и пирожных в стране производят:

  • private label крупнейших сетей ритейла ("Сильпо", АТБ, Novus и другие);
  • "Киевский БКК";
  • корпорация Roshen;
  • кондитерский дом "Вацак";
  • ООО "Ла Тарта", продукция которой реализуется под ТМ Tarta.

При этом производство продукции в этом сегменте сложно измерить, поскольку доступная статистика не включает данные мелких компаний, сегмента HoReCa и изготовление тортов на заказ в домашних условиях. Поэтому при оценке рынка компании отталкиваются от информации по сбыту в торговых сетях, где продается 90% мягких кондитерских изделий.

"Учтите, что private label опережает нас по суммарным продажам по всем торговым сетям. Если сравнивать продажи "Киевского БКК" с каждым ритейлером отдельно, то мы опережаем каждого из них. Кроме того, у бренда БКК лучшая узнаваемость по Украине", — уточнила Юлия Ярмоленко.

Среди причин, которые привели к увеличению доли private label, она назвала:

  • Возможность для ритейлеров выставлять продукцию собственной марки на золотые полки в своих магазинах;
  • Финансовые возможности украинцев. Private label максимально удешевляет свои торты, потому что большая доля покупателей выбирают самый дешевый продукт. К примеру, БКК не может сделать торт с такой ценой, даже при нулевой рентабельности.

"Киевский БКК" не может конкурировать с private label, потому что мы платим официальную зарплату и имеем ручной труд в части технологических процессов. Однако мы и не пытаемся конкурировать с ними в самых дешевых позициях, потому что дешевый массовый продукт требует больших вложений в завод и больших объемов производства. С другой стороны, мы понимаем, что люди экономят, поэтому сокращаем производственные затраты, чтобы не потерять покупателя", — констатирует председатель наблюдательного совета БКК.

Больше о работе "Киевского БКК", смене пищевых привычек украинцев и "газификации" тортов — читайте в интервью "БКК втрое нарастил экспорт из-за увеличения украинской диаспоры"

Автор:
Алексей Козаченко