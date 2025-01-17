Найбільше тістечок та тортів в Україні продаєтьcя під власною торговою маркою

Найбільшу частку українського ринку “м'яких” кондитерських виробів, до яких відносяться торти та тістечка, займає private label — продукція власного виробництва торгівельних мереж. За останні роки private label збільшив продажі в порівнянні зі спеціалізованими кондитерськими заводами, розповіла голова наглядової ради компанії “Київський БКК” Юлія Ярмоленко в інтерв’ю Delo.ua.

За її даними, найбільше тортів та тістечок в країні виробляють:

private label найбільших мереж ритейлу (“Сільпо”, АТБ, Novus та інші);

“Київський БКК”;

корпорація Roshen;

кондитерський дім “Вацак”;

ТОВ "Ла Тарта", продукція якої реалізується під ТМ Tarta.

При цьому виробництво продукції в цьому сегменті складно вимірювати, оскільки доступна статистика не включає дані дрібних компаній, сегменту HoReCa та виготовлення тортів на замовлення в домашніх умовах. Тому при оцінці ринку компанії відштовхуються від інформації по збуту в торгівельних мережах, в яких продається 90% м’яких кондитерських виробів.

"Врахуйте, що private label випереджає нас за сумарними продажами по всім торгівельним мережам. Якщо порівнювати продажі "Київського БКК" з кожним ритейлером окремо, то ми випереджаємо кожного з них. Крім того, у бренду БКК найкраща впізнаваність по Україні", — уточнила Юлія Ярмоленко.

Серед причин, які призвели до збільшення частки private label вона назвала:

Можливість для ритейлерів виставляти продукцію власної марки на “золоті” полиці у своїх магазинах;

Фінансові спроможності українців. Private label максимально здешевлює свої торти, тому що велика частка покупців вибирають найдешевший продукт. Наприклад, БКК не може зробити торт з такою ціною, навіть при нульовій рентабельності.

“Київський БКК” не може конкурувати з private label, тому що ми платимо офіційну зарплатню і маємо ручну працю в частині технологічних процесів. Проте ми й не намагаємось конкурувати з ними в найдешевших позиціях, тому що дешевий масовий продукт потребує великих вкладень в завод і великих обсягів виробництва. З іншого боку, ми розуміємо, що люди економлять, тому скорочуємо виробничі витрати, щоб не втратити покупця", — констатує голова наглядової ради БКК.

Більше про роботу "Київського БКК", зміни харчових звичок українців та "газифікацію" тортів — читайте в інтерв'ю "БКК втричі наростив експорт через збільшення української діаспори"