Бренд glo™ создал Глоссарий живого украинского языка

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Язык является важной составляющей общества, помогающей идентифицировать свою личность и лучше понять свою историю. Словами мы описываем эмоции, события, ими констатируем факты и мечтаем. В продолжение проекта Карта украинской идентичности, бренд glo™ углубился в украинский язык и вместе с профессиональным филологом провел исследование, чтобы результаты проекта были как можно актуальнее. На основе этих знаний создалась подборка украинских соответствий и появился "Глоссарий" - собрание важных и интересных слов, чтобы каждый имел возможность развивать свой ежедневный лексикон.

Оказалось, что значительную судьбу среднестатистических украинцев занимают англицизмы и русизмы. Язык развивается с течением времени, а современная глобализация повлекла за собой интеграцию иноязычных слов в профессиональное и повседневное общение. Результатом этого стало то, что украинские соответствия стали забывать или просто не использоваться. Выделив эту особенность современного языка, команда, кроме колоритных украинских слов, добавила в "Глоссарий" меткие эквиваленты суржику, русизмам и англицизмам. Подобные знания помогают вместо импорта использовать свое родное.

Главная цель «Глоссария» – помочь украинцам выражать свои мысли и чувства благодаря живому украинскому языку. Поэтому результатом проекта стала подборка 100 уникальных слов, опубликованная в отдельном спецпроекте на The Village.

Чтобы собрать исключительные говоры из разных уголков страны, к проекту привлекли и читателей The Village. Более двух тысяч человек предложили свое особое слово, что, по их мнению, обогатит речь других. Таким образом, колоритные диалектизмы не будут сосредотачиваться в границах определенного региона, а будут распространяться среди читателей по всей Украине. В ходе опроса оказалось, что украинцы знают и любят редкие языковые изыски. Именно благодаря этому в глоссарий попали такие слова как "варцаб", "дефіляда", "коцик", "осоння" и "реченець".

Проект, запустивший бренд glo™ вместе с медиа The Village, подтвердил живучесть и процветание украинского языка. Эту тему интересно изучать и исследовать не только филологам, но и обществу. Украинцы знают и ценят свой родной язык, вспоминают неординарные синонимы к обычным словам и готовы делиться своими знаниями, распространяя их среди других. Бренд glo™ надеется, что проект будет продолжать жить, а Глоссарий поможет развивать вокабуляр для многих украинцев.