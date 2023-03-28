Бренд glo™ створив Глосарій живої української мови

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Мова є важливою складовою суспільства, що допомагає ідентифікувати свою особистість та краще зрозуміти свою історію. Словами ми описуємо емоції, події, ними ми констатуємо факти та мріємо. В продовження проєкту Мапа української ідентичності, бренд glo™ заглибився в українську мову та разом з професійним філологом провів дослідження, щоб результати проєкту були якомога актуальними. На основі цих знань створилася підбірка українських відповідників та з’явився “Глосарій” — зібрання важливих та цікавих слів, щоб кожний мав можливість розвивати свій щоденний лексикон.

Виявилось, що значну долю мовлення середньостатистичних українців займають англіцизми та русизми. Мова розвивається з плином часу, а сучасна глобалізація спричинила інтеграцію іншомовних слів у професійне та повсякденне спілкування. Результатом цього стало те, що українські відповідники почали забуватися чи просто не використовуватися. Виокремивши цю особливість сучасної мови, команда, окрім колоритних українських слів, додала до “Глосарія” влучні відповідники суржику, русизмам та англіцизмам. Подібні знання допомагають замість імпорту використовувати своє рідне.

Головна мета «Глосарія» – допомогти українцям виражати свої думки та почуття завдяки живій українській мові. Тому результатом проєкту стала підбірка 100 унікальних слів, яку опублікували у окремому спецпроєкті на The Village.

Щоб зібрати виняткові говірки з різних куточків країни, до проєкту залучили і читачів The Village. Понад дві тисячі людей запропонували своє особливе слово, що, на їхню думку, збагатить мовлення інших. Таким чином, колоритні діалектизми не зосереджуватимуться у кордонах певного регіону, а поширюватимуться серед читачів по всій Україні. Під час опитування виявилося, що українці знають та люблять рідкісні мовні вихиляси. Саме завдяки цьому до глосарія потрапили такі слова як варцаб, дефіляда, коцик, осоння та реченець.

Проєкт, який запустив бренд glo™ разом із медіа The Village, підтвердив живучість та квітучість української мови. Цю тему цікаво вивчати та досліджувати не тільки філологам, а й суспільству. Українці знають та цінують свою рідну мову, згадують неординарні синоніми до звичайних слів та готові ділитися своїми знаннями, поширюючи їх серед інших. Бренд glo™ сподівається, що проєкт буде продовжувати жити, а Глосарій допоможе розвивати вокабуляр багатьом українцям.