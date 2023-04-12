EVA запускает собственную курьерскую службу: как работает

Линия магазинов по продаже косметики и парфюмерии EVA открыла собственную курьерскую службу. Новая услуга доставки заказов из интернет-магазина EVA.UA пока тестируется в столице, однако в планах компании распространить ее в других крупных городах Украины.

Об этом рассказала СЕО EVA Ольга Шевченко, передает пресс-служба компании.

По ее словам, в настоящее время в штате несколько сотрудников, работающих на правом и левом берегах Киева.

"Они развозят заказы на обычных машинах и электромобилях", - отмечает Шевченко.

Как подчеркнула СЕО EVA, сеть планирует и дальше увеличивать количество собственных пикапов.

Доставка продукции занимает два-три дня с момента заказа.

Она бесплатна, если заказ сделан на 149 грн и больше. В противном случае стоит 29 грн.

Сейчас клиенты магазинов сети могут забрать интернет-заказ в точках выдачи, расположенных почти во всех магазинах EVA, и в отделениях "Новой почты".

"Однако 66% заказов забирают именно в точках выдачи. Есть определенные категории клиентов, которые нуждаются в доставке продукции курьером", - отметила Шевченко.

Она добавила, что после тестирования в Киеве курьерскую службу компании планируется открыть и в других крупных украинских городах.

Напомним, к концу года сеть EVA планирует открыть 50 новых магазинов, большинство из которых появятся в Центральной и Западной Украине.