EVA запускає власну кур’єрську службу: як працює

Лінія магазинів з продажу косметики і парфумерії EVA відкрила власну кур’єрську службу. Нову послугу доставки замовлень з інтернет-магазину EVA.UA поки тестують в столиці, однак в планах компанії поширити її в інших великих містах України.

Про це розповіла СЕО EVA Ольга Шевченко, передає пресслужба компанії.

За її словами, наразі в штаті декілька співробітників, які працюють на правому та лівому берегах Києва.

"Вони розвозять замовлення на звичайних машинах та електромобілях", - Зазначає Шевченко.

Як підкреслила СЕО EVA, мережа планує і далі збільшувати кількість власних пікапів.

Доставка продукції займає два-три дні від моменту замовлення.

Вона безкоштовна, якщо замовлення зроблене на 149 грн і більше. В іншому випадку коштує 29 грн.

Зараз клієнти магазинів мережі можуть забрати інтернет-замовлення в точках видачі, що розташовані майже у всіх магазинах EVA, та у відділеннях "Нової пошти".

"Однак 66% замовлень забирають саме у точках видачі. Є певні категорії клієнтів, яким потрібна доставка продукції кур’єром", - зазначила Шевченко.

Вона додала, що після тестування в Києві кур’єрську службу компанії планується відкрити й в інших великих українських містах.

Нагадаємо, до кінця року мережа EVA планує відкрити 50 нових магазинів, більшість з яких з’являться у Центральній і Західній Україні.