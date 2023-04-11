EVA розширюється: до кінця року мережа відкриє 50 нових магазинів в Україні

До кінця року мережа з продажу косметики і парфумерії EVA планує відкрити 50 нових магазинів, більшість з яких з’являться у Центральній і Західній Україні.

Для відкриття нового магазину компанії потрібно вкласти від 2 до 4 млн грн в залежності від формату - розповіла CEO мережі EVA Ольга Шевченко.

«Стільки ж може коштувати й відбудова вже існуючої EVA, якщо нанесені суттєві ушкодження», - зазначила Ольга Шевченко.

16% магазинів зараз не працюють через окупацію або близьке розташування до бойових дій. Тому торгові точки, зокрема. закрили у Північній Салтівці в Харкові, частину - в Херсоні. Після деокупації компанія планує повернутися в населені пункти, де була представлена раніше.

За час повномасштабного вторгнення воєнні збитки компанії товаром та обладнанням сягнули близько 360 млн грн.

З початку цього року компанія відкрила 11 нових магазинів, а також відновила роботу деяких раніше зачинених торгових точок у містах Донецької області, Херсоні та інших. За 2022 рік відновила після пошкоджень різного ступеню 50 торгових точок.

За результатами року мережа майже утримала товарообіг на рівні довоєнного 2021-го (зниження склало 7%). В 2022 році товарообіг склав 15,7 млрд грн. Середній чек за цей самий час зріс на 24%.

Наразі компанія нараховує 996 працюючих торгових точок в різних регіонах країни.

Ціль EVA на 2023 рік - добудовувати і автоматизовувати склади.

Зокрема, склад планується відкрити в Одесі – це великий проєкт, який не завершиться цього року. Окрім цього, запрацює склад інтернет-магазину в розподільчому центрі компанії в Дніпрі.

Зауважимо, EVA – найбільша в Україні мережа з продажу косметики і парфумерії, її частка в цьому сегменті складає 79%.

Як у березні повідомляли в EVA, 13 000 співробітників підтримують роботу мережі, 300 членів команди захищають країну на фронті.

За рік спільно з клієнтами компанія акумулювала і спрямувала на допомогу країні, зокрема Силам оборони та людям, що постраждали від російської агресії, більше 40 млн грн.

Нагадаємо, у березні 2023 року “Епіцентр” планував запуск близько 10 повноцінних магазинів Food Market.