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EVA розширюється: до кінця року мережа відкриє 50 нових магазинів в Україні
До кінця року мережа з продажу косметики і парфумерії EVA планує відкрити 50 нових магазинів, більшість з яких з’являться у Центральній і Західній Україні.
Для відкриття нового магазину компанії потрібно вкласти від 2 до 4 млн грн в залежності від формату - розповіла CEO мережі EVA Ольга Шевченко.
«Стільки ж може коштувати й відбудова вже існуючої EVA, якщо нанесені суттєві ушкодження», - зазначила Ольга Шевченко.
16% магазинів зараз не працюють через окупацію або близьке розташування до бойових дій. Тому торгові точки, зокрема. закрили у Північній Салтівці в Харкові, частину - в Херсоні. Після деокупації компанія планує повернутися в населені пункти, де була представлена раніше.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За час повномасштабного вторгнення воєнні збитки компанії товаром та обладнанням сягнули близько 360 млн грн.
З початку цього року компанія відкрила 11 нових магазинів, а також відновила роботу деяких раніше зачинених торгових точок у містах Донецької області, Херсоні та інших. За 2022 рік відновила після пошкоджень різного ступеню 50 торгових точок.
За результатами року мережа майже утримала товарообіг на рівні довоєнного 2021-го (зниження склало 7%). В 2022 році товарообіг склав 15,7 млрд грн. Середній чек за цей самий час зріс на 24%.
Наразі компанія нараховує 996 працюючих торгових точок в різних регіонах країни.
Ціль EVA на 2023 рік - добудовувати і автоматизовувати склади.
Зокрема, склад планується відкрити в Одесі – це великий проєкт, який не завершиться цього року. Окрім цього, запрацює склад інтернет-магазину в розподільчому центрі компанії в Дніпрі.
Зауважимо, EVA – найбільша в Україні мережа з продажу косметики і парфумерії, її частка в цьому сегменті складає 79%.
Як у березні повідомляли в EVA, 13 000 співробітників підтримують роботу мережі, 300 членів команди захищають країну на фронті.
За рік спільно з клієнтами компанія акумулювала і спрямувала на допомогу країні, зокрема Силам оборони та людям, що постраждали від російської агресії, більше 40 млн грн.
Нагадаємо, у березні 2023 року “Епіцентр” планував запуск близько 10 повноцінних магазинів Food Market.