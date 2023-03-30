Керівник мережі Food Market розповів, скільки магазинів планують відкрити у 2023 році

У 2023 році планується запуск близько 10 повноцінних магазинів Food Market від компанії “Епіцентр”.

Про це повідомив керівник мережі Food Market Олег Шкаровський в інтерв’ю RAU.

"Зараз ми зосереджені на розвитку проєкту на майданчиках діючих та майбутніх ТЦ "Епіцентр". В 2023 році відкриємо Food Market в Івано-Франківську, та ще два в Києві (на вулицях Братиславській та Бальзака). Також плануємо провести реновацію діючих торгових точок в Хмельницькому та Чернівцях. Загалом в планах на цей рік запуск близько 10 повноцінних магазинів Food Market", - зазначив він.

Також Шкаровський повідомив, що компанія розглядає можливість розвитку мережі Food Market поза межами торговельних центрів "Епіцентр".

За його словами, станом на березень 2023 року мережа Food Market налічує 24 торгові точки загальною площею 34 000 кв. м. Також він одав,що у 2022 році компанія запустила одразу три бренди власної торгової марки: "Епіцентр Смаків", "Вінницька" та Viva Bene.

Він зазначив, що серед пріоритетів мережі Food Market - надання споживачу доступу до готових страв, тому основні акценти зроблені на товари власного виробництва та кулінарію.

"Найбільшими за обсягами продажів товарними категоріями в продуктовому рітейлі традиційно є бакалія, кондитерські вироби та алкогольні напої. Мережа Food Market в цьому плані не виключення. Деякі процеси та асортимент будемо переглядати. В тому числі у зв’язку з інфляційними процесами, які відбуваються в світі. На жаль, змушені констатувати, що ціни суттєво зростають не лише в Україні, а й за кордоном. Ми реагуємо на це, шукаючи дешевші альтернативи для українського споживача", - повідомив Шкаровський.

Керівник мережі додав, що наразі в Україні спостерігається тренд до економії та більш раціонального споживання.

"Якщо раніше українці могли забивати холодильник продуктами, а потім викидати частину зіпсованої їжі, то зараз вони прагнуть купувати чітко під своє споживання. Покупець частіше обирає якісь стандартизовані рішення, купує чіткий перелік товарів для приготування певної страви або ж купує вже готову їжу. До речі, навіть виробники продуктів харчування все частіше працюють на кулінарному полі та пропонують покупцям комплексні гастрономічні рішення. Українські виробники м’яса, курятини, молочних продуктів вже не перший рік активно розвивають не лише власні магазини, але й мережі ресторанів. Це логічний процес", - зазначив він.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення компанія “Епіцентр” анонсувала будівництво масштабного торгово-розважального центру в Бучі. Він буде побудований замість ТЦ, який був зруйнований під час окупації міста .