Руководитель сети Food Market рассказал, сколько магазинов планируют открыть в 2023 году

В 2023 году планируется запуск около 10 полноценных магазинов Food Market от компании “Эпицентр”.

Об этом сообщил руководитель сети Food Market Олег Шкаровский в интервью RAU.

"Сейчас мы сосредоточены на развитии проекта на площадках действующих и будущих ТЦ "Эпицентр". В 2023 году откроем Food Market в Ивано-Франковске, еще два в Киеве (на улицах Братиславской и Бальзака). Также планируем провести реновацию действующих торговых точек в Хмельницком и Черновцах. В целом в планах на этот год запуск около 10 полноценных магазинов Food Market", - отметил он.

Также Шкаровский сообщил, что компания рассматривает возможность развития сети Food Market вне торговых центров "Эпицентр".

По его словам, по состоянию на март 2023 года сеть Food Market насчитывает 24 торговых точки общей площадью 34 000 кв. м. Также он отметил, что в 2022 году компания запустила сразу три бренда собственной торговой марки: "Епіцентр Смаків", "Винницкая" и Viva Bene.

Он отметил, что среди приоритетов сети Food Market – предоставление потребителю доступа к готовым блюдам, поэтому основные акценты сделаны на товары собственного производства и кулинарию.

"Наибольшими по объемам продаж товарными категориями в продуктовом ритейле традиционно являются бакалея, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Сеть Food Market в этом плане не исключение. Некоторые процессы и ассортимент будем пересматривать. В том числе в связи с инфляционными процессами, которые происходят в мире. К сожалению, вынуждены констатировать, что цены существенно растут не только в Украине, но и за рубежом. Мы реагируем на это в поисках более дешевых альтернатив для украинского потребителя", - сообщил Шкаровский.

Руководитель сети добавил, что в Украине наблюдается тренд к экономии и более рациональному потреблению.

"Если раньше украинцы могли забивать холодильник продуктами, а потом выбрасывать часть испорченной пищи, то сейчас они стремятся покупать четко под свое потребление. Покупатель чаще выбирает какие-то стандартизированные решения, покупает четкий перечень товаров для приготовления определенного блюда или покупает уже готовую еду., даже производители продуктов питания все чаще работают на кулинарном поле и предлагают покупателям комплексные гастрономические решения. Украинские производители мяса, курятины, молочных продуктов уже не первый год активно развивают не только собственные магазины, но и сети ресторанов. Это логический процесс", - отметил он.

Напомним, к годовщине полномасштабного вторжения компания "Эпицентр" анонсировала строительство масштабного торгово-развлекательного центра в Буче. Он будет построен вместо ТЦ, разрушенного во время оккупации города.