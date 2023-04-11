EVA расширяется: до конца года сеть откроет 50 новых магазинов в Украине

До конца года сеть по продажам косметики и парфюмерии EVA планирует открыть 50 новых магазинов, большинство из которых появятся в Центральной и Западной Украине.

Для открытия нового магазина компании нужно вложить от 2 до 4 млн грн в зависимости от формата – рассказала CEO сети EVA Ольга Шевченко.

«Столько же может стоить и восстановление существующей EVA, если нанесены существенные повреждения», - отметила Ольга Шевченко.

16% магазинов сейчас не работают из-за оккупации или близкого расположения к боевым действиям. Поэтому торговые точки, в т.ч. закрыли в Северной Салтовке в Харькове, часть – в Херсоне. После деоккупации компания планирует вернуться в населённые пункты, где была представлена ранее.

За время полномасштабного вторжения военные убытки компании товаром и оборудованием составили около 360 млн грн.

С начала этого года компания открыла 11 новых магазинов, а также возобновила работу некоторых ранее закрытых торговых точек в Донецкой области, Херсоне и других. За 2022 год восстановила после повреждений разной степени 50 торговых точек.

По результатам года сеть почти удержала товарооборот на уровне довоенного 2021-го (снижение составило 7%). В 2022 году товарооборот составил 15,7 млрд. грн. Средний чек за это же время вырос на 24%.

В настоящее время компания насчитывает 996 работающих торговых точек в разных регионах страны.

Цель EVA на 2023 год – достраивать и автоматизировать склады.

В частности, открыть склад планируется в Одессе – это крупный проект, который не завершится в этом году. Кроме того, заработает склад интернет-магазина в распределительном центре компании в Днепре.

Заметим, EVA – крупнейшая в Украине сеть по продажам косметики и парфюмерии, ее доля в этом сегменте составляет 79%.

Как в марте сообщали в EVA, 13 000 сотрудников поддерживают работу сети, 300 членов команды защищают страну на фронте.

За год совместно с клиентами компания аккумулировала и направила на помощь стране, в частности, Силам обороны и людям, пострадавшим от российской агрессии, более 40 млн грн.

Напомним, в марте 2023 года "Эпицентр" планировал запуск около 10 полноценных магазинов Food Market.