"Главный вызов для нас не финансы, а дефицит людей", — Ольга Шевченко, исполнительный директор EVA и EVA.UA

В интервью “ТОП-100” исполнительный директор EVA и EVA.UA Ольга Шевченко рассказала, как компании удается удерживать стабильность, почему главный вызов – это люди и как меняется роль бизнеса в условиях продолжительного кризиса.

Какие три ключевых вызова были для EVA в 2025 году, в частности, в финансах, операционной деятельности и работе с клиентом, и какие решения были определяющими, чтобы их преодолеть?

– С финансами у нас все стабильно, поэтому никаких критических вызовов не было, ведь компания уже несколько лет работает ровно и системно. По итогам 2025 года чистый доход компании составил 31,8 млрд. грн., что на 18% больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль составила 1,1 млрд грн, а объем инвестиций превысил 1,1 млрд грн.

Если вспоминать предыдущие периоды, то 2022 год был чрезвычайно сложным, 2023-й — в некоторой степени турбулентным, а с 2024-го мы вышли на более прогнозируемую плановую работу. Уже в 2025 году финансовые трудности мы не испытывали, ведь очень осторожно подходим к управлению финансами.

Что касается операционной деятельности, то главным вызовом остается персонал. По состоянию на сегодняшний день в EVA работает более 14 700 сотрудников, но персонала критически не хватает, и 2025 год не стал исключением. В то же время уровень текучести кадров был самым низким за последние 10 лет. Мы практически не теряли людей, но и притока новых работников недостаточно. Сейчас уровень укомплектованности составляет 96-97%, в то время как комфортным для себя считаем 98%.

Эту проблему нельзя преодолеть одним решением, ведь это постоянная работа, например повышение зарплат, обучение, адаптация новичков, внимание к персоналу. У нас непростая работа, и мы это признаем, но у нас работают многие люди, которым интересно развиваться вместе с компанией.

Особенно сложная ситуация с персоналом на складах, где укомплектованность значительно ниже. Так что даже 85% уже считаем хорошим показателем. Мы обеспечиваем работников транспортом, питанием, комфортными условиями, и текучесть там очень низкая — менее 30%. Но опять же нам слишком не хватает новых людей.

Что помогает удерживать команду?

– Прежде всего стабильность и развитие. Люди видят, что компания работает, инвестирует, выполняет свои планы, повышает зарплату. Кроме того, у нас много проектов – 80-90 одновременно. Работники развиваются, выходят за пределы своих ролей. Это дает чувство роста и вовлечённости.

Повлияли ли нестабильность энергоснабжения и логистические ограничения на операционные расходы сети? Какие управленческие решения помогли минимизировать это влияние?

– Конец года был сложным из-за отключения электроэнергии. Но мы были к этому готовы: все магазины снабжены генераторами или альтернативными источниками питания. Благодаря этому мы не останавливали работу, ведь работали кассы, терминалы, весь операционный процесс.

Конечно, это дополнительная нагрузка, потому что генераторы нужно обслуживать, снабжать горючим, контролировать их работу. Но этот опыт мы уже проходили в 2022-2023 годах, потому действовали системно. На складах мы дополнительно установили солнечные электростанции. Во Львове, Днепре и Броварах уже покрываем значительную часть потребностей собственной генерацией.

Сейчас ситуация лучше, ведь отключений меньше, потому генераторы используются реже. Что касается топливного кризиса, то пока мы его не почувствовали как критический. Это, скорее, вопрос дополнительных затрат, но не угроза для работы.

Несмотря на вызовы, EVA продолжает инвестировать в развитие. Расскажите об инвестиционных планах компании на текущий год. Какой общий объем инвестиций заложен и какие направления сегодня приоритетны: открытие новых магазинов, логистика, ИТ-решения, автоматизация, энергонезависимость?

– Мы уже утвердили бюджет и в этом году планируем инвестировать примерно 1,33 млрд грн. Более половины этой суммы направим в логистику, а именно на развитие распределительных центров во Львове и Броварах. Также инвестируем в открытие и модернизацию магазинов: гибридные кассы, которые могут работать как кассы самообслуживания, и как обычные; терминалы сбора данных; цифровые решения. На это запланировано около полумиллиарда гривен.

Отдельное направление — онлайн, в 2025 году его доля в структуре выручки компании превысила 12%. Мы заинтересованы в том, чтобы она росла, поэтому постоянно совершенствуем платформу, сервисы и улучшаем клиентский опыт.

В прошлом году EVA приобрела большой логистический комплекс. Когда он будет введен в эксплуатацию?

- Новый центр должен заработать в конце лета или начале сентября. Он будет обслуживать киевский регион и центр Украины. А существующий склад будет модернизирован и переориентирован под интернет-магазин.

Сколько новых торговых точек было открыто в прошлом году? Сколько новых точек и какого формата вы планируете открыть в этом году?

– В 2025 году компания открыла 73 новых магазина, продолжила масштабирование концепта "EVA женская энергия" и развитие премиального формата EVA BEAUTY. По состоянию на конец года сеть насчитывала 1167 торговых точек. Сейчас уже более 1170.

В этом году мы намерены придерживаться темпа, взятого в 2024-2025 годах и открыть около 60 новых торговых точек, в том числе три магазина формата EVA BEAUTY в Киеве и Ужгороде. Мы можем расширить этот план, если появятся интересные локации.

Как изменилось поведение потребителей в 2025 году?

– Мы называем это экономической осторожностью. Люди не перестали тратить, но стали значительно внимательнее, ведь они сравнивают цены, выбирают акции, анализируют соотношение цены и качества. В то же время, эмоциональная составляющая никуда не исчезла.

Наши покупатели – это преимущественно женщины, и для них важны эмоции, ощущение красоты, удовольствие от покупки. Поэтому наша задача — совместить рациональную выгоду с положительным клиентским опытом во всех каналах и форматах, а EVA BEAUTY играет здесь особую роль как пространство, где этот опыт раскрывается наиболее полно — через взаимодействие с продуктом, углубленные консультации и сервис. По итогам прошедшего года средняя конверсия в этом формате составляет 35%. Средний чек вырос на 10,9%, а доля чеков пользователей специальной программы лояльности увеличилась почти до 80%. Программа лояльности формата насчитывает более 220 тысяч участников.

Следует добавить, что в продажах компании растет доля собственных торговых марок, сейчас она составляет более 38% в натуральном выражении, а наш портфель включает более 70 ВТМ, что позволяет предложить качество по более доступной цене. Также активно развиваем сегменты дерматокосметики, профессионального ухода и корейской косметики. В онлайне расширяем ассортимент еще быстрее, чем в магазинах.

Какие категории товаров сейчас растут быстрее всего?

– В нашей сети быстрее всего растет декоративная косметика. На втором месте – парфюмерия.

Как изменилась роль CEO в условиях войны?

– В розничном бизнесе нужно держать фокус на всем одновременно. Но ключевое – это ощущение момента, когда нужны изменения, и готовность их быстро внедрять. Очень важны гибкость и сильная команда. Моя задача не выполнять работу других, а задавать направление, коммуникировать изменения и помогать команде быстро адаптироваться. Также важно учитывать эмоциональное состояние людей, ведь война изнуряет, а это влияет на эффективность. Потому руководитель должен поддерживать команду и давать ощущение стабильности.

Как компания поддерживает страну во время войны?

– Более 440 наших сотрудников служат в ВСУ, и кроме системных проектов, которых компания с начала большой войны реализовала уже более 30, мы поддерживаем их. Тем, кому нужна помощь, никогда не отказываем.

В целом на Силы обороны Украины и гуманитарные нужды EVA совместно с партнерами и клиентами уже направила более 129 млн. грн. В 2025 году мы воплотили ряд социальных инициатив, среди которых "Миссия - жизнь", "Поддержи жизнь", "Испытывай на максимум". Также помогаем животным. Это часть нашей культуры. В 2025 году проект помощи приютам позволил более 17 тыс. кошек и собак пережить зиму в тепле. Только за прошлый год к нашим инициативам присоединились более 1,4 млн. человек, что позволило аккумулировать 27,3 млн. грн на добрые дела.

Какие ваши ключевые принципы как руководителя?

- Человечность, открытость и справедливость. У нас нет двойных стандартов – слово никогда не разминается с делом. Я всегда честно общаюсь даже в случае сложных решений. Для меня важно, чтобы люди доверяли и могли спокойно сосредоточиться на своей работе.

Компания – это прежде всего люди. И если с ними честно и справедливо работать, они отвечают тем же.