"Головний виклик для нас не фінанси, а дефіцит людей", — Ольга Шевченко, виконавча директорка EVA та EVA.UA

В інтерв’ю “ТОП-100” виконавча директорка EVA та EVA.UA Ольга Шевченко розповіла, як компанії вдається утримувати стабільність, чому головний виклик — це люди і як змінюється роль бізнесу в умовах тривалої кризи.

Які три ключові виклики були для EVA у 2025 році, зокрема у фінансах, операційній діяльності та роботі з клієнтом, і які рішення були визначальними, щоб їх подолати?

- З фінансами у нас усе стабільно, тому жодних критичних викликів не було, адже компанія вже кілька років працює рівно й системно. За підсумками 2025 року чистий дохід компанії склав 31,8 млрд грн, що на 18% більше, ніж у 2024 році. Чистий прибуток становив 1,1 млрд грн, а обсяг інвестицій перевищив 1,1 млрд грн.

Якщо згадувати попередні періоди, то 2022 рік був надзвичайно складним, 2023-й ­ — певною мірою турбулентним, а з 2024-го ми вийшли на більш прогнозовану, планову роботу. Вже у 2025 році фінансових труднощів ми не відчували, адже дуже обережно підходимо до управління фінансами.

Щодо операційної діяльності, то головним викликом залишається персонал. Станом на сьогодні в EVA працює понад 14 700 співробітників, але персоналу критично не вистачає, і 2025 рік не став винятком. Водночас рівень плинності кадрів був найнижчим за останні 10 років. Ми практично не втрачали людей, але й притоку нових працівників недостатньо. Зараз рівень укомплектованості становить 96-97%, тоді як комфортним для себе вважаємо 98%.

Цю проблему не можна подолати одним рішенням, адже це постійна робота, як-от підвищення зарплат, навчання, адаптація новачків, увага до персоналу. У нас непроста робота, і ми це визнаємо, але у нас працюють багато людей, яким цікаво розвиватися разом із компанією.

Особливо складна ситуація з персоналом на складах, де укомплектованість значно нижча. Тож навіть 85% уже вважаємо хорошим показником. Ми забезпечуємо працівників транспортом, харчуванням, комфортними умовами, і плинність там дуже низька — менш ніж 30%. Але знову ж таки нам надто бракує нових людей.

Що допомагає утримувати команду?

- Насамперед стабільність і розвиток. Люди бачать, що компанія працює, інвестує, виконує свої плани, підвищує зарплати. Крім того, у нас багато проєктів — 80-90 одночасно. Працівники розвиваються, виходять за межі своїх ролей. Це дає відчуття зростання і залученості.

Чи вплинули нестабільність енергопостачання та логістичні обмеження на операційні витрати мережі? Які управлінські рішення допомогли мінімізувати цей вплив?

- Кінець року був складним через відключення електроенергії. Але ми були до цього готові: всі магазини забезпечені генераторами або альтернативними джерелами живлення. Завдяки цьому ми не зупиняли роботу, адже працювали каси, термінали, весь операційний процес.

Звісно, це додаткове навантаження, тому що генератори потрібно обслуговувати, забезпечувати пальним, контролювати їхню роботу. Але цей досвід ми вже проходили у 2022-2023 роках, тому діяли системно. На складах ми додатково встановили сонячні електростанції. У Львові, Дніпрі та Броварах вже покриваємо значну частину потреб власною генерацією.

Зараз ситуація краща, адже відключень менше, тому генератори використовуються рідше. Щодо паливної кризи, то поки що ми її не відчули як критичну. Це радше питання додаткових витрат, але не загроза для роботи.

Попри виклики, EVA продовжує інвестувати у розвиток. Розкажіть про інвестиційні плани компанії на поточний рік. Який загальний обсяг інвестицій закладено і які напрями є сьогодні пріоритетними: відкриття нових магазинів, логістика, ІТ-рішення, автоматизація, енергонезалежність?

- Ми вже затвердили бюджет і цього року плануємо інвестувати приблизно 1,33 млрд грн. Понад половину цієї суми спрямуємо в логістику, а саме у розвиток розподільчих центрів у Львові та Броварах. Також інвестуємо у відкриття та модернізацію магазинів: гібридні каси, які можуть працювати і як каси самообслуговування, і як звичайні; термінали збору даних; цифрові рішення. На це заплановано близько пів мільярда гривень.

Окремий напрям — онлайн, у 2025-му його частка у структурі виручки компанії перевищила 12%. Ми зацікавлені, щоб вона зростала, тому постійно вдосконалюємо платформу, сервіси та покращуємо клієнтський досвід.

Минулого року EVA придбала великий логістичний комплекс. Коли він буде введений в експлуатацію?

- Новий центр має запрацювати наприкінці літа або на початку вересня. Він обслуговуватиме київський регіон і центр України. А наявний склад буде модернізовано та переорієнтовано під інтернет-магазин.

Скільки нових торгових точок було відкрито у минулому році? Скільки нових точок і якого формату плануєте відкрити цьогоріч?

- У 2025 році компанія відкрила 73 нових магазини, продовжила масштабування концепту "EVA жіноча енергія" та розвиток преміального формату EVA BEAUTY. Станом на кінець року мережа налічувала 1167 торгових точок. Зараз має вже понад 1170.

В цьому році ми маємо намір дотримуватись темпу, взятого в 2024-2025 роках і відкрити близько 60 нових торгових точок, зокрема три магазини формату EVA BEAUTY у Києві та в Ужгороді. Можемо розширити цей план, якщо з’являться цікаві локації.

Як змінилася поведінка споживачів у 2025 році?

- Ми називаємо це економічною обережністю. Люди не припинили витрачати, але стали значно уважнішими, адже вони порівнюють ціни, обирають акції, аналізують співвідношення ціни та якості. Водночас емоційна складова нікуди не зникла.

Наші покупці ­ — це переважно жінки, і для них важливі емоції, відчуття краси, задоволення від покупки. Тому наше завдання — поєднати раціональну вигоду з позитивним клієнтським досвідом у всіх каналах і форматах, а EVA BEAUTY відіграє тут особливу роль як простір, де цей досвід розкривається найповніше — через взаємодію з продуктом, поглиблені консультації та сервіс. За підсумками минулого року середня конверсія в цьому форматі становить 35%. Середній чек зріс на 10,9%, а частка чеків користувачів спеціальної програми лояльності збільшилась до майже 80%. Програма лояльності формату налічує понад 220 тис. учасників.

Варто додати, що у продажах компанії зростає частка власних торговельних марок, зараз вона становить понад 38% у натуральному вираженні, а наш портфель включає понад 70 ВТМ, що дає змогу запропонувати якість за доступнішою ціною. Також активно розвиваємо сегменти дерматокосметики, професійного догляду та корейської косметики. В онлайні розширюємо асортимент ще швидше, ніж у фізичних магазинах.

Які категорії товарів зараз зростають найшвидше?

- У нашій мережі найшвидше зростає декоративна косметика. На другому місці — парфумерія.

Як змінилася роль CEO в умовах війни?

- У роздрібному бізнесі потрібно тримати фокус на всьому одночасно. Але ключове — це відчуття моменту, коли потрібні зміни, і готовність їх швидко впроваджувати. Дуже важливі гнучкість і сильна команда. Моє завдання не виконувати роботу за інших, а задавати напрям, комунікувати зміни та допомагати команді швидко адаптуватися. Також важливо враховувати емоційний стан людей, адже війна виснажує, а це впливає на ефективність. Тому керівник має підтримувати команду і давати відчуття стабільності.

Як саме компанія підтримує країну під час війни?

- Понад 440 наших співробітників служать у ЗСУ, і окрім системних проєктів, яких компанія від початку великої війни реалізувала вже понад 30, ми підтримуємо їх. Тим, кому потрібна поміч, ніколи не відмовляємо.

Загалом на Сили оборони України та гуманітарні потреби EVA спільно з партнерами та клієнтами вже спрямувала понад 129 млн грн. У 2025 році ми втілили низку соціальних ініціатив, серед яких "Місія — життя", "Підтримай життя", "Відчувай на максимум". Також допомагаємо тваринам. Це частина нашої культури. У 2025-му проєкт допомоги притулкам дозволив понад 17 тис. котів та собак пережити зиму в теплі. Лише за минулий рік до наших ініціатив долучилися понад 1,4 млн людей, що дозволило акумулювати 27,3 млн грн на добрі справи.

Які ваші ключові принципи як керівника?

- Людяність, відкритість і справедливість. У нас немає подвійних стандартів — слово ніколи не розминається з ділом. Я завжди чесно комунікую навіть у разі складних рішень. Для мене важливо, щоб люди довіряли і могли спокійно зосередитися на своїй роботі.

Компанія — це насамперед люди. І якщо з ними чесно і справедливо працювати, вони відповідають тим самим.