Как "Аптека Доброго Дня" улучшает клиентский сервис через новые проекты

2024 год стал для сети "Аптека Доброго Дня" временем возможностей и реализации новых проектов, где первенство улучшает клиентский сервис. Кейс сети "Аптека Доброго Дня" доказывает, что лидерство на рынке – это командная цель, на достижение которой работают все департаменты компании.

Быть поближе

Улучшение цифровой составляющей сервиса очень важно на современном рынке. Департамент электронной коммерции запустил проект "Товары под заказ" на сайте, чтобы клиенты могли получить отсутствующие позиции в торговой точке уже на следующий день.

Благодаря регулярным доработкам сайта add.ua все больше клиентов пользуются его преимуществами. В компании улучшают CRM-систему и автоматизируют еще больше процессов, что обеспечивает прирост продаж контакт-центра. Существенно возросла и скорость сбора и отправки интернет-заказов. Среди преимуществ – заказ лекарства через приложение Glovo.

Аптека Доброго Дня становится более доступной для украинцев как онлайн, так и оффлайн. Все торговые точки сети отпускают медикаменты по программе реимбурсации "Доступное лекарство". Кроме того, компания расширяет перечень аптек, где можно воспользоваться льготными программами от органов власти на местах престарелых, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, людей с инвалидностью и других льготных категорий. Также все аптеки работают по обеспечению пациентов инсулином.

Важно, что торговые точки не прекращают работать в прифронтовых регионах, чтобы каждый мог получить необходимые лекарства и товары по уходу.

Быть доступнее

В этом году "Аптека Доброго Дня" присоединилась к государственной программе "Национальный Кэшбэк", чтобы клиенты возвращали 10% средств за покупки украинских товаров. Чтобы воспользоваться ею, достаточно оформить специальную карту в банке и активировать ее через приложение "Діія".

Кроме того, развивается партнерская сеть, которая позволяет украинцам получить еще больше бонусов от Yasno, Укрзализныци, Mastercard, Uklon и других компаний.

Не менее важное направление – просветительско-информационное. Сеть оптимизирует внутреннюю систему, чтобы качественнее и быстрее обслуживать украинцев. Речь идет о новой более объемной системе сопровождения клиента от покупки до употребления препаратов. Для этого расширяется электронный рекомендательный справочник комплексных подсказок, который используют фармацевты при продаже товара и специалисты CRM для информационной рассылки.

Это важно, ведь сеть постоянно расширяет ассортимент. Всего в сети представлено около 16 тыс. SCU и более 200 косметических брендов

"Аптека Доброго Дня" — это Пространство здоровья и красоты. Команда компании ставит целью привить украинцам важность превентивной заботы о себе, стать надежным помощником каждого клиента на пути к здоровой жизни. Поэтому на YouTube продолжается проект "Академия взрослого здоровья", где в этом году уже вышла серия онлайн-тренировок.

Помощь важна

Социальные и благотворительные инициативы компании направлены на поддержание здорового и счастливого младенчества. В четвертый раз "Аптека Доброго Дня" приняла участие в семейном фестивале "Мамазлит", который объединяет и поддерживает семейные ценности. Мероприятие "Возмечательный мамазлит" прошло в Бучанском городском парке. На своей локации компания установила огромный пиратский корабль, батуты, аттракцион с игрушками, водное поло, бьюти-зону с европейской косметикой, где производила мейкап и проводила лекции.

Отдельного внимания заслуживает благотворительный проект "Сильные сердца", цель которого — закупить сердечные импланты (оклюдеры) детям с дефектом межпредсердной перепонки, которые медленно набирают вес и подвержены частым бронхолегочным заболеваниям. С марта компания перечисляет 2 грн с каждой проданной единицы ряда косметических брендов благотворительному фонду "Детское сердце", а они - Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, где маленьким пациентам ставят окклюдеры. Благодаря инициативе здоровое сердце имеют шесть детей из Киевской, Черниговской областей, Одесской области и Донбасса.

Кроме того, более года "Аптека Доброго Дня" реализует общий социальный проект с Farmak "Лекарство утилизируй — планету спасай!". Цель инициативы — предотвратить попадание лекарственных препаратов в окружающую среду и снизить вред экологии и здоровью человека. Сдать просроченные медикаменты для безопасной утилизации из-за высокотемпературного сжигания можно в 30 аптеках сети.

Поддерживает компания отдельные подразделения Вооруженных сил Украины, которым передает медикаменты и технику при необходимости. Также в этом году сотрудники "Аптеки Доброго Дня" сдали кровь на нужды раненых военных и гражданских, нуждающихся в переливании. День донации прошел в офисе сети с участием общественной организации "Агенты крови" и Института сердца Минздрава Украины.

Принцип человекоцентричности

Каждый шаг всех сотрудников компании объединяет новая корпоративная программа "Клиентолюб" — человекоцентрическая на все 360 как внутри сети, так и в отношении клиента. Ее цель – проявлять эмпатию друг к другу во время войны, быть новаторами во время перемен и экспертами, чтобы каждый клиент получил поддержку и профессиональную консультацию, а компания успешно развивалась.

"Наша цель – быть заботливым, комфортным, доступным и современным пространством, и мы продолжим развиваться в этом направлении для каждого нашего клиента и удовлетворения его индивидуальных потребностей", — отметила исполнительный директор "Аптеки Доброго Дня" Оксана Кириченко.