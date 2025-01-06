Як “Аптека Доброго Дня” покращує клієнтський сервіс через нові проєкти

2024 рік став для мережі “Аптека Доброго Дня” часом можливостей та реалізації нових проєктів, де першість тримає покращення клієнтського сервісу. Кейс мережі “Аптека Доброго Дня” доводить, що лідерство на ринку — це командна мета, на досягнення якої працюють всі департаменти компанії.

Бути ближче

Покращення цифрової складової сервісу дуже важливе на сучасному ринку. Тож департамент електронної комерції запустив проєкт "Товари під замовлення" на сайті, щоб клієнти могли отримати відсутні позиції у торговельній точці уже наступного дня.

Завдяки регулярним доопрацюванням сайту add.ua дедалі більше клієнтів користуються його перевагами. У компанії покращують CRM-систему та автоматизують ще більше процесів, що забезпечує приріст продажів контакт-центру. Суттєво зросла й швидкість збирання та відправлення інтернет-замовлень. Серед переваг — замовлення ліків через застосунок Glovo.

"Аптека Доброго Дня" стає більш доступною для українців як онлайн, так і офлайн. Усі торговельні точки мережі відпускають медикаменти за програмою реімбурсації "Доступні ліки". Крім того, компанія розширює перелік аптек, де можна скористатись пільговими програмами від органів влади на місцях для літніх людей, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, людей з інвалідністю та інших пільгових категорій. Також усі аптеки працюють для забезпечення пацієнтів інсуліном.

Важливо, що торговельні точки не припиняють працювати у прифронтових регіонах, щоб кожен міг отримати необхідні ліки та товари для догляду.

Бути доступнішим

Цьогоріч "Аптека Доброго Дня" приєдналась до державної програми "Національний кешбек", щоб клієнти повертали 10% коштів за покупки українських товарів. Щоб скористатися нею, достатньо оформити спеціальну картку в банку та активувати її через застосунок "Дія".

Окрім цього, розвивається партнерська мережа, яка дає змогу українцям отримати ще більше бонусів від Yasno, Укрзалізниці, Mastercard, Uklon та інших компаній.

Не менш важливий напрям — просвітницько-інформаційний. Мережа оптимізує внутрішню систему, щоб якісніше та швидше обслуговувати українців. Йдеться про нову більш об’ємну систему супроводу клієнта від покупки до вживання препаратів. Для цього розширюється електронний рекомендаційний довідник комплексних підказок, який використовують фармацевти під час продажу товару та CRM-фахівці для інформаційної розсилки.

Це важливо, адже мережа постійно розширює асортимент. Загалом у мережі представлено майже 16 тис. SCU та понад 200 косметичних брендів

"Аптека Доброго Дня" — це Простір здоров’я та краси. Команда компанії ставить за мету прищепити українцям важливість превентивної турботи про себе, стати надійним помічником кожного клієнта на шляху до здорового життя. Тому на YouTube триває проєкт "Академія сталого здоров’я", де цього року вже вийшла серія онлайн-тренувань.

Допомога важлива

Соціальні й благодійні ініціативи компанії спрямовані на підтримку здорового та щасливого дитинства. Вчетверте "Аптека Доброго Дня" взяла участь у сімейному фестивалі "Мамазліт", який об’єднує та підтримує родинні цінності. Захід "Омріяний мамазліт" пройшов у Бучанському міському парку. На своїй локації компанія встановила величезний піратський корабель, батути, атракціон з іграшками, водне поло, б’юті-зону з європейською косметикою, де робила мейкап та проводила лекції.

Окремої уваги заслуговує благодійний проєкт "Сильні серця", мета якого — закупити серцеві імпланти (оклюдери) дітям із дефектом міжпередсердної перетинки, які повільно набирають вагу та схильні до частих бронхолегеневих захворювань. Від березня компанія перераховує 2 грн з кожної проданої одиниці низки косметичних брендів благодійному фонду "Дитяче серце", а вони — Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, де маленьким пацієнтам ставлять оклюдери. Завдяки ініціативі здорове серце мають шестеро дітей з Київської, Чернігівської областей, Одещини та Донбасу.

Крім того, понад рік "Аптека Доброго Дня" реалізує спільний соціальний проєкт з Farmak "Ліки утилізуй — планету рятуй!". Мета ініціативи — запобігти потраплянню лікарських препаратів у довкілля та знизити шкоду для екології та здоров’я людини. Здати протерміновані медикаменти для безпечної утилізації через високотемпературне спалювання можна у 30 аптеках мережі.

Підтримує компанія окремі підрозділи Збройних сил України, яким передає медикаменти та техніку за потреби. Також цьогоріч співробітники "Аптеки Доброго Дня" здали кров на потреби поранених військових та цивільних, які потребують переливання. День донації пройшов в офісі мережі за участі громадської організації "Агенти крові" та Інституту серця МОЗ України.

Принцип людиноцентричності

Кожен крок усіх співробітників компанії об’єднує нова корпоративна програма "Клієнтолюб" — людиноцентрична на всі 360 як всередині мережі, так і у ставленні до клієнта. Її мета — проявляти емпатію одне до одного під час війни, бути новаторами у час змін та експертами, щоб кожен клієнт отримав підтримку та професійну консультацію, а компанія успішно розвивалась.

"Наша мета — бути турботливим, комфортним, доступним та сучасним простором, і ми продовжимо розвиватись у цьому напрямі для кожного нашого клієнта і задоволення його індивідуальних потреб", — зазначила виконавчий директор "Аптеки Доброго Дня" Оксана Кириченко.