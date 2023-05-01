Кейс Ardis Group: кулинарное наслаждение Zanetti и Grana Padano — итальянский вкус, в который влюблен весь мир

Кейс представлен в рамках Конкурса маркетинговых инициатив X-RAY

Итальянский сыр Grana Padanо – это настоящий гастрономический символ Италии, с успехом завоевывающий сердца любителей сыра по всему миру.

Цель проекта

Главное призвание компании Ardis Group — приносить украинцам мировую культуру потребления сыров во всем ее разнообразии, поэтому нашим проектом мы ставили своей целью рассказать украинцам о культуре потребления твердых выдержанных сыров Zanetti Grana Padano.

Этапы реализации проекта

— запустили digital-кампанию и коллаборацию с лидерами мнений;

— разработали сайт с историей, технологией производства и, конечно, рецептами, чтобы наши потребители могли больше узнать о твердых выдержанных сырах и влюбиться в себя;

- разместили POS-материалы в сетях, чтобы выделить товар на полки для потребителей;

— привлекли к работе консультантов в ключевых сетях, чтобы рассказать о продукте и помочь выбрать потребителю своего фаворита

– раздали буклеты с историей создания сыра, этапами производства и рецептами.

Сыр Grana Padano – итальянский твердый выдержанный сыр, созревающий от девяти месяцев. Его рецептура и качество контролируется Консорциумом и подтверждается специальными знаками DOP как на голове сыра, так и на упаковке, производится уже более 900 лет и по праву считается настоящим шедевром мировой кухни. Рецептура производства сыра практически не претерпела изменений с первого момента создания, поэтому позволяет в полной мере ощутить традиционный вкус и аромат.

Для Ardis Group было важно захватить потребителя через все наиболее актуальные каналы коммуникации, донести ценность и качество продукта, ведь при изготовлении используют только натуральные ингредиенты без использования искусственных консервантов и добавок.

Целевой потребитель проекта

- ценители и исследователи особых и изысканных вкусов;

— новаторы, только начинающие свой путь в культуре потребления сыра и любящие эстетическую пищу;

- жители больших городов с развитой ресторанной культурой;

— потребители, желающие получить новый вкус;

— опытные гурманы, много путешествующие, изучающие языки, бывают в гастрономических турах.

— потребители, которые заботятся о качестве потребления и соблюдают правильное питание как составляющую качества жизни.

экспериментаторы, которые ищут новые продукты, чтобы разнообразить ежедневное потребление пищи.

Маркетинговые инструменты продвижения

Сайт

Мы создали сайт, где рассказываем потребителям историю возникновения сыра Grana Padano от Zanetti, этапы производства, ассортимент бренда. Сыр Grana Padano использовать в разных кулинарных рецептах. Он отлично сочетается с мясом, рыбой, овощами и фруктами, что позволяет создавать самые разнообразные блюда, поэтому мы добавили раздел с рецептами, которые можно приготовить легко и стать настоящим итальянским шефом у себя дома.

Digital-кампания

Чтобы привлечь большее количество посетителей на сайт, в период коммуникации провели фотосъемку и создали уникальные композиционные и макро кадры, чтобы воплотить их в креативные баннеры для размещения на целевых ресурсах в сети Интернет.

POS-материалы

В сетях на каждом из POS-материалов, а именно воблерах и мини-стоперах разместили QR – код со ссылкой на сайт в разделе «рецепты», где можно выбрать изысканное блюдо по вкусу и быстро докупить дополнительные ингредиенты к сыру, которые нужны, не выходя из сети.

Работа консультантов в сетях

Для привлечения внимания наших потребителей мы привлекли консультантов, работавших в сетях: рассказывали о сыре, раздавали буклеты с информацией об этапах производства сыра, истории его возникновения и вкусными рецептами.

Дегустации в сетях

В период проекта угощали наших потребителей на дегустациях твердого сыра Grana Padano в сетях. Также предлагали попробовать сыр вместе с аккомпанементами – так мы еще больше погружали потребителей в культуру потребления сыра.

Проведение розыгрыша в сетях

Вместе с дегустациями провели мгновенный розыгрыш с простыми условиями: наши потребители покупали позицию Zanetti Grana Padano, показывали чек на промостойке, тянули скретч-карту, стирали защитный слой и выигрывали сыр и все для приготовления итальянского сырного плато.

Результаты проекта

- 19 миллионам потребителям было показано наше рекламное сообщение;

— охват проекта достиг 5 миллионов;

— общие просмотры digital-кампании составили 3,5 миллиона;

– показатель 7.1 средней частоты контактов с рекламным сообщением.

– количество информативных контактов с потребителями 2720.

Проект получил теплую поддержку от потребителей, и команде Ardis Group в свою очередь удалось донести украинцам неповторимость вкуса итальянского сыра. Компания продолжает открывать новые вкусовые сочетания и расширять культуру употребления сыра в Украине.