Кейс Ardis Group: кулінарна насолода з Zanetti та Grana Padano — італійський смак, у який закоханий весь світ

Кейс презентовано в рамках Конкурсу маркетингових ініціатив X-RAY

Італійський сир Grana Padanо — це справжній гастрономічний символ Італії, який з успіхом завойовує серця любителів сиру по всьому світу.

Мета проєкту

Головне покликання компанії Ardis Group — приносити українцям світову культуру споживання сирів у всій її різноманітності, тому нашим проєктом ми ставили за мету: розповісти українцям про культуру споживання твердих витриманих сирів Zanetti Grana Padano.

Етапи реалізації проєкту

— запустили digital-кампанію й колаборації з лідерами думок;

— розробили сайт з історією, технологією виробництва та звичайно, рецептами, щоб наші споживачі могли більше дізнатись про тверді витримані сири та закохатись у себе;

— розмістили POS - матеріали в мережах, щоб виділити товар на полиці для споживачів;

— залучили до роботи консультантів в ключових мережах, аби розповісти більше про продукт та допомогти обрати споживачу свого фаворита

— роздали буклети з історією створення сиру, етапами виробництва й рецептами.

Сир Grana Padano — італійський твердий витриманий сир, що дозріває від дев’яти місяців. Його рецептура та якість контролюється Консорціумом та підтверджується спеціальними знаками DOP як на самій голові сиру, так і на упаковці, виробляється вже понад 900 років і по праву вважається справжнім шедевром світової кухні. Рецептура виробництва сиру практично не зазнала змін з першого моменту створення, тому дозволяє повною мірою відчути традиційний смак та аромат.

Для Ardis Group було важливо захопити увагу споживача через всі найбільш актуальні канали комунікації, донести цінність та якість продукту, адже при виготовленні використовують лише натуральні інгредієнти без використання штучних консервантів та добавок.

Цільовий споживач проєкту

— поціновувачі й дослідники особливих та вишуканих смаків;

— новатори, які тільки починають свій шлях у культурі споживання сиру і люблять естетичну їжу;

— жителі великих міст з розвиненою ресторанною культурою;

— споживачі, які бажають отримати новий смаковий досвід;

— досвідчені гурмани, які багато подорожують, вивчають мови, бувають у гастрономічних турах.

— споживачі, які піклуються про якість споживання й дотримуються правильного харчування як складову якості життя.

— експериментатори, які шукають нові продукти, щоб урізноманітнити щоденне споживання їжі.

Маркетингові інструменти просування

Сайт

Ми створили сайт, де розповідаємо споживачам історію виникнення сиру Grana Padano від Zanetti, етапи виробництва, асортимент бренду. Сир Grana Padano використовувати в різних кулінарних рецептах. Він відмінно поєднується з м'ясом, рибою, овочами та фруктами, що дозволяє створювати найрізноманітніші страви тому ми додали розділ з рецептами, які можна приготувати легко і стати справжнім італійським шефом у себе вдома.

Digital-кампанія

Щоб залучити більшу кількість відвідувачів на сайт, у період комунікації — провели фотозйомку та створили унікальні композиційні та макро кадри, щоб втілити їх у креативні банери для розміщення на цільових ресурсах в мережі Інтернет.

Pos-матеріали

У мережах на кожному з POS-матеріалів, а саме воблерах та міні-стоперах розташували QR – код із посиланням на сайт у розділ «рецепти», де можна вибрати вишукану страву до смаку й швидко докупити додаткові інгредієнти до сиру, які потрібні, не виходячи з мережі.

Робота консультантів в мережах

Для привернення уваги наших споживачів ми залучили консультантів, які працювали в мережах: розповідали про сир, роздавали буклети з інформацією про етапи виробництва сиру, історію його виникнення та смачними рецептами.

Дегустації в мережах

У період проєкту частували наших споживачів на дегустаціях твердого витриманого сиру Grana Padano в мережах. Також пропонували скуштувати сир разом з акомпанементами — так ми ще більше занурювали споживачів у культуру споживання сиру.

Проведення розіграшу в мережах

Разом із дегустаціями провели миттєвий розіграш з простими умовами: наші споживачі купували позицію Zanetti Grana Padano, показували чек на промостійці, тягнули скретч-картку, стирали захисний шар й вигравали сир та все для приготування італійського сирного плато.

Результати проєкту

— 19 мільйонам споживачам було показано наше рекламне повідомлення;

— охоплення проєкту досягло 5 мільйонів;

— загальні перегляди digital-кампанії склали 3,5 мільйони;

— показник 7.1 середньої частоти контактів з рекламним повідомленням.

— кількість інформативних контактів зі споживачами 2720.

Проєкт отримав теплу підтримку від споживачів, і команді Ardis Group, своєю чергою, вдалося донести українцям неповторність смаку італійського сиру. Компанія продовжує відкривати нові смакові поєднання й розширювати культуру споживання сиру в Україні.