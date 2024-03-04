Компания МХП представила премиумбренд курятины "Супер Филео" от "Нашей Рябы"

Мощно работать, чтобы поддерживать экономику страны и кормить людей – один из принципов компании МХП. В 2024 году количество брендов в семье МХП только увеличивается.

Так, 1 марта мир увидел новый премиумбренд курятины " Супер Филео " от "Наша Ряба". "Супер Филео" – это наша любимая часть Рябы.

Детали (или как сказали бы в бренде: деталеО)

У всего есть лучшая часть – в любимой песне, фильме, любимом месте дома и т.д. Раньше было сложно сказать, есть ли у курицы лучшая часть: кому нравилось филе, кому голени, кому бедро. Но теперь, когда с бедра достала кость, стало ясно, что лучшая часть курицы – это филе бедра. И имя ему – " Супер Филео ".

"Супер Филео" – это смелый, яркий бренд, который не боится заявить о себе. Лучшая часть курицы, обрамленная современным дизайном с уникальным фиолетовым цветом упаковки. Пройти мимо такого продукта – почти невозможно.

Линейка бренда состоит из следующих продуктов: мясо бедра, филе бедра, кусочки из филе бедра, а также медальоны из филе бедра. Со временем ассортимент будет дополняться новыми суперпродуктами.

"Супер Филео" – это как волшебная палочка на кухне. Мы создали новый бренд специально под филе бедра, ведь считаем эту часть курицы лучшей. И от себя могу сказать, что филе бедра – самое крутое по всем характеристикам: сочное, нежное, удобное для приготовления и универсальное.

В дальнейшем планируем развивать продукты из филе бедра в категориях готовое к приготовлению и готовое к употреблению. Будут и новые сырые продукты, и маринованные, и готовые к употреблению.

Есть амбициозные планы, будем поддерживать, развиваться и удивлять, ведь "Супер Филео" - это смелый, современный и социально ответственный бренд", - отмечает Валерий Бондарь , советник председателя правления МХП по маркетингу.

Приобрести продукцию "Супер Филео" уже можно в таких сетях: NOVUS, Сильпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Идеал, Класс, Копейка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост и т.д.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Аппетитная", "Легко!", "Бащинский", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разной направленности. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Еда Свежая", "Наша Ряба".