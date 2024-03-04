Компанія МХП представила преміумбренд курятини "Супер Філео" від "Нашої Ряби"

Потужно працювати, щоб підтримувати економіку країни та годувати людей – один із принципів компанії МХП. У 2024 році кількість брендів у родині МХП лише збільшується.

Так, 1 березня світ побачив новий преміумбренд курятини “Супер Філео” від “Наша Ряба”. “Супер Філео” – це наша улюблена частина Ряби.

Деталі (або як сказали б у бренді: деталеО)

У всього є найкраща частина – в улюбленій пісні, фільмі, улюблене місце вдома тощо. Раніше було складно сказати, чи є у курки найкраща частина: комусь подобалось філе, комусь гомілки, комусь стегно. Але тепер, коли зі стегна дістала кістку, стало зрозуміло, що найкраща частина курки – це філе стегна. І ім’я йому – “Супер Філео”.

“Супер Філео” – це сміливий, яскравий бренд, який не боїться заявити про себе. Найкраща частина курки, обрамлена у сучасний дизайн із унікальним фіолетовим кольором паковання. Пройти повз такий продукт – майже неможливо.

Лінійка бренду складається з таких продуктів: м'ясо стегна, філе стегна, шматочки з філе стегна, а також медальйони з філе стегна. Із часом асортимент буде доповнюватися новими супер продуктами.

"Супер Філео” – це як чарівна паличка на кухні. Ми створили новий бренд спеціально під філе стегна, адже вважаємо цю частину курки найкращою. І від себе можу сказати, що філе стегна – найкрутіше за усіма характеристиками: соковите, ніжне, зручне для приготування і універсальне.

Надалі плануємо розвивати продукти з філе стегна у категоріях “готове до готування” та “готове до вживання”. Будуть і нові сирі продукти, і мариновані, і готові до вживання.

Маємо амбітні плани, будемо підтримувати, розвиватися і дивувати, адже “Супер Філео” – це сміливий, сучасний і соціально відповідальний бренд”, – зазначає Валерій Бондарь, радник голови правління МХП з питань маркетингу.

Придбати продукцію “Супер Філео” вже можна у таких мережах: NOVUS, Сільпо, Fozzy, АТБ, Auchan, METRO, Ідеал, Класс, Копійка, ULTRAMARKET, МегаМаркет, Рост тощо.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".