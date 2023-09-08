Линия магазинов EVA открыла первый shop-in-shop в Днепре

Крупнейшая украинская дрогери-сеть EVA открыла первый магазин нового формата shop-in-shop в Днепре по адресу: бульвар Европейский, 4.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Это отдельный отдел – центр здоровья кожи, расположенный на базе магазина EVA стандартного формата в концепции "Женская энергия", которую сеть презентовала в конце прошлого года. "Здесь представлены дерматокосметика, товары для здоровья, средства по уходу от всемирно известных брендов La Roche-Posay, CeraVe, Vichy и так далее", – рассказал операционный директор ООО "РУШ" (Линия магазинов EVA и EVA.UA) Виктор Средний.

Фото: EVA

Проект реализован совместно с партнером L'Oréal. Объем инвестиций в открытие одного shop-in-shop составляет около 600 тысяч грн.

"За годы работы EVA стала для клиентов экспертом в вопросах красоты. Выход в новые ниши, в частности, расширение ассортимента за счет дерматокосметики, является логичным шагом в рамках стратегии развития. Важно, что при необходимости подобрать необходимый уход покупателю помогает не просто консультант, хорошо знающий о характеристиках товара, а специалист, который может определить тип и индивидуальные потребности кожи с помощью специального оборудования прямо в магазине" , – добавил Средний.

В дальнейшем EVA планирует масштабировать проект на другие крупные города Украины – Киев, Львов, Одесса и не только – и постепенно увеличивать количество центров здоровья кожи в своих магазинах.