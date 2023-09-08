Лінія магазинів EVA відкрила перший shop-in-shop у Дніпрі

Найбільша українська дрогері-мережа EVA відкрила перший магазин нового формату shop-in-shop у Дніпрі за адресою: бульвар Європейський, 4.

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Це окремий відділ – центр здоров’я шкіри, який розміщено на базі магазину EVA стандартного формату в концепції "Жіноча енергія", яку мережа презентувала наприкінці минулого року. "Тут представлено дерматокосметику, товари для здоров’я, доглядові засоби всесвітньо відомих брендів La Roche-Posay, CeraVe, Vichy тощо", – розповів операційний директор ТОВ "РУШ" (Лінія магазинів EVA та EVA.UA) Віктор Средній.

Фото: EVA

Проєкт реалізовано спільно з партнером L’Oréal. Обсяг інвестицій у відкриття одного shop-in-shop складає наразі близько 600 тисяч грн.

"За роки роботи EVA стала для клієнтів експертом в питаннях краси. Вихід в нові ніші, зокрема, розширення асортименту за рахунок дерматокосметики, є логічним кроком в рамках стратегії розвитку. Важливо, що за потреби підібрати необхідний догляд покупцю допомагає не просто консультант, добре обізнаний про характеристики товару, а спеціаліст, який може визначити тип та індивідуальні потреби шкіри за допомогою спеціального обладнання просто в магазині", – додав Средній.

У подальшому EVA планує масштабувати проєкт на інші великі міста України – Київ, Львів, Одеса й не тільки – та поступово збільшувати кількість центрів здоров’я шкіри у своїх магазинах.