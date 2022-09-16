Mastercard и "Лавка Традиций" запускают проект поддержки фудпредпринимателей

Война вынудила миллионы украинцев строить свою жизнь заново. Маленькие хозяйства – не исключение

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"Лавка Традиций" и Mastercard запустили проект поддержки крафтовых производителей, пострадавших от войны – "Фудбудуємо майбутнє". Бренды решили позаботиться о тех, чьи потребности знают лучше: компания Mastercard уже много лет поддерживает представителей МПБ, а «Лавка Традиций» – помогает развиваться украинским гастропредпринимателям.

Так что если у вашей семьи есть небольшая ферма или сыроварня, если у вас с подругой есть бренд соусов и продаете их в инстаграмме, если ваш бизнес – это любая (вкусная!) еда – заходите на grants.foodprosvita.com.ua с 15 сентября до 15 октября и оставляйте заявку на участие в проекте.

Как Mastercard и "Лавка Традиций" будут помогать участникам проекта:

Финансы и производство

5 фудпредпринимателей получат финансовую помощь в размере 50 000 гривен на развитие своего дела, а также доступ к производственным мощностям (при работе с продуктами неживотного происхождения);

Компетентные советы

10 фудпредпринимателей получат индивидуальные менторские сессии от профессионалов:

председателя и основателя Офиса Трансформации, советника Киевского городского головы (2019-2020), предпринимателя, новатора и ментора Максима Бахматова,

вице-президента по маркетингу Fozzy Group Павла Роганова,

директора по маркетингу и коммуникациям Mastercard в Украине и Молдове Натали Байдалы,

основателя TB Fruit, Galicia Тараса Барщевского,

соучредительницы компании "Новая Почта", совладелицы ресторанов «100 лет назад вперед» и «Другие бистро» Инны Поперешнюк.

Профильное образование

Все фудпредприниматели, которые оставят заявку для участия в проекте, получат бесплатный доступ к курсу прикладных лекций "Фудпросвита" от "Лавки Традиций".

Как присоединиться к проекту:

1. Оставьте заявку на grants.foodprosvita.com.ua до 15 октября.

2. Добавьте видеорассказ о том, почему именно ваш бизнес нуждается в поддержке.

3. Дождитесь решения жюри и результатов народного голосования.

Детали проекта – на grants.foodprosvita.com.ua.