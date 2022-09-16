- Тип
- PR
- Категорія
- Рітейл
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Mastercard та "Лавка Традицій" запускають проєкт підтримки фудпідприємців
Війна змусила мільйони українців будувати своє життя наново. Маленькі господарства – не виняток
"Лавка Традицій" і Mastercard запустили проєкт підтримки крафтових виробників, які постраждали від війни – «Фудбудуємо майбутнє». Бренди вирішили подбати про тих, чиї потреби знають найкраще: компанія Mastercard вже багато років підтримує представників МСБ, а «Лавка Традицій» – допомагає розвиватися українським гастропідприємцям.
Тож якщо у вашої родини є невеличка ферма чи сироварня, якщо ви з подругою маєте бренд соусів і продаєте їх в інстаграмі, якщо ваш бізнес – це будь-яка (смачна!) їжа – заходьте на grants.foodprosvita.com.ua з 15 вересня до 15 жовтня і залишайте заявку для участі у проєкті.
Як Mastercard та "Лавка Традицій" допомагатимуть учасникам проєкту:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Фінанси та виробництво
5 фудпідприємців отримають фінансову допомогу у розмірі 50 000 гривень на розвиток своєї справи, а також доступ до виробничих потужностей (у разі роботи з продуктами нетваринного походження);
- Компетентні поради
10 фудпідприємців отримають індивідуальні менторські сесії від професіоналів:
- голови та засновника Офісу Трансформації, радника Київського міського голови (2019-2020), підприємця, новатора й ментора Максима Бахматова,
- віцепрезидента з маркетингу Fozzy Group Павла Роганова,
- директорки з маркетингу та комунікацій Mastercard в Україні та Молдові Наталі Байдали,
- засновника T.B. Fruit, Galicia Тараса Барщовського,
- співзасновниці компанії "Нова Пошта", співвласниці ресторанів «100 років тому вперед» та «Інші бістро» Інни Поперешнюк.
- Профільна освіта
Усі фудпідприємці, що залишать заявку для участі у проєкті, отримають безкоштовний доступ до курсу прикладних лекцій "Фудпросвіта" від «Лавки Традицій».
Як долучитися до проєкту:
1. Залиште заявку на grants.foodprosvita.com.ua до 15 жовтня.
2. Додайте відеорозповідь про те, чому саме ваш бізнес потребує підтримки.
3. Дочекайтеся рішення журі і результатів народного голосування.
Деталі проєкту – на grants.foodprosvita.com.ua.