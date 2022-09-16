Mastercard та "Лавка Традицій" запускають проєкт підтримки фудпідприємців

Війна змусила мільйони українців будувати своє життя наново. Маленькі господарства – не виняток

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Лавка Традицій" і Mastercard запустили проєкт підтримки крафтових виробників, які постраждали від війни – «Фудбудуємо майбутнє». Бренди вирішили подбати про тих, чиї потреби знають найкраще: компанія Mastercard вже багато років підтримує представників МСБ, а «Лавка Традицій» – допомагає розвиватися українським гастропідприємцям.

Тож якщо у вашої родини є невеличка ферма чи сироварня, якщо ви з подругою маєте бренд соусів і продаєте їх в інстаграмі, якщо ваш бізнес – це будь-яка (смачна!) їжа – заходьте на grants.foodprosvita.com.ua з 15 вересня до 15 жовтня і залишайте заявку для участі у проєкті.

Як Mastercard та "Лавка Традицій" допомагатимуть учасникам проєкту:

Фінанси та виробництво

5 фудпідприємців отримають фінансову допомогу у розмірі 50 000 гривень на розвиток своєї справи, а також доступ до виробничих потужностей (у разі роботи з продуктами нетваринного походження);

Компетентні поради

10 фудпідприємців отримають індивідуальні менторські сесії від професіоналів:

голови та засновника Офісу Трансформації, радника Київського міського голови (2019-2020), підприємця, новатора й ментора Максима Бахматова,

віцепрезидента з маркетингу Fozzy Group Павла Роганова,

директорки з маркетингу та комунікацій Mastercard в Україні та Молдові Наталі Байдали,

засновника T.B. Fruit, Galicia Тараса Барщовського,

співзасновниці компанії "Нова Пошта", співвласниці ресторанів «100 років тому вперед» та «Інші бістро» Інни Поперешнюк.

Профільна освіта

Усі фудпідприємці, що залишать заявку для участі у проєкті, отримають безкоштовний доступ до курсу прикладних лекцій "Фудпросвіта" від «Лавки Традицій».

Як долучитися до проєкту:

1. Залиште заявку на grants.foodprosvita.com.ua до 15 жовтня.

2. Додайте відеорозповідь про те, чому саме ваш бізнес потребує підтримки.

3. Дочекайтеся рішення журі і результатів народного голосування.

Деталі проєкту – на grants.foodprosvita.com.ua.