Мерчендайзинг в сложных экономических условиях: Как эффективно работать с ассортиментом и выкладкой?

Украинские ритейлеры ведут бизнес в сложных условиях, но, несмотря ни на что, пытаются продолжать работать и получать доходы. Карантинные ограничения и война в Украине привели к ослаблению экономики и инфляции.

Как следствие, появились факторы, которые негативно влияют на работу розничных сетей:

Дефицит товара

Повышение цен

Постоянные изменения спроса

Проблемы с логистикой

Увеличение стоимости поставок

Ограниченность кадровых ресурсов, изменения на рынке труда и условий работы

Изменение покупательского поведения клиентов

Для сетей, испытывающих проблемы с цепочками поставок, мерчендайзинг становится второстепенным, потому что под угрозой наличие товара на полках. Но отсутствие настроенного процесса мерчендайзинга приводит к еще большей потере продаж . Дефицит товара будет еще заметнее, а продажи будут падать из-за ненадлежащей выкладки имеющихся товаров на полках.

На практике затраты на мерчендайзинг оправдываются результатами, которые приносит эффективная выкладка. Правило простое: проработанная выкладка – увеличение продаж.

"Client is a king", и от покупателей зависят продажи и прибыль магазина. Когда покупатель заходит в магазин, он оценивает магазин по внешнему виду. То, насколько заполнены полки в магазине, дает клиентам понять разнообразие выбора и сможет ли он найти нужный товар.

Сервис для создания планограмм

PlanoHero – сервис для автоматизации процесса планограммирования: от построения плана магазина до создания планограмм и контроля их выполнения.

Использование сервиса для создания планограмм PlanoHero позволит наладить эффективный процесс создания выкладки. Размещение товаров на планограмме производится учитывая параметры полок, предварительные продажи, спрос на товары, а также договоренности с поставщиками/производителями.

Возможности PlanoHero:

построение плана магазина

конструктор торгового оборудования

создание планограмм и настройка выкладки товаров в один клик

работа с ассортиментом

отправка планограмм в магазины

контроль выполнения выкладки с помощью фотоотчетов

анализ движения покупателей, аналитика продаж

С помощью сервиса мерчендайзер может создавать привлекательную выкладку, группировать товары по категориям или брендам, сортировать по разным параметрам, например стоимости или размеру или учитывать «золотую полку».

Работая с размещением товаров на планограмме, можно настроить автоматическую выкладку, создавать бренд-блоки товаров на полках и применить различные правила выкладки к разным блокам.

Настройка эффективного мерчендайзинга с PlanoHero ускоряет работу сети, помогает управлять ассортиментом и контролировать запас товара во избежание пустых полок.

Работа с ассортиментом

Один из методов, который поможет ритейлерам справиться с трудностями, вызванными сбоями поставок. расширение ассортимента.

Вводите новые товарные позиции, находите замену.

Увеличивайте количество пользующегося спросом товара.

Выводите слабые позиции, заменяйте их новыми.

В сервисе PlanoHero есть функционал, предназначенный для работы с ассортиментной матрицей: выкладка новых товаров, удаление неактивных товаров из планограмм. Также сервис сообщает о товарных остатках, товарных дырах (out-of-stock) и товарах, которых хватит на один день. Контроль остатков магазина позволяет обеспечить сбалансированный ассортимент и легко управлять всеми запасами, чтобы удовлетворить потребности различных потребителей.

Алгоритм сервиса на основе созданной выкладки на планограмме рассчитывает запас полки. Таким образом, менеджер может в любой момент посмотреть, сколько дней хватит запаса товара и выяснить, когда нужно обновить выкладку и заказывать следующие партии товара.

Быстрая ротация товара

В случае проблем со снабжением, ритейлеры будут искать замену товара, который не смогли выставить. Альтернативой могут стать локальные бренды, а также новые производители, которые в условиях кризиса смогут бесперебойно обеспечивать своевременные поставки товаров в магазины.

А после смены поставщика перед ритейлером встанет вопрос своевременной ротации товара. Сервис PlanoHero помогает быстро производить и контролировать ротацию по всей сети. Функционал позволяет в несколько кликов заменить один товар другим на отдельных планограммах или одновременно на всех планограммах и планах магазинов. При ротации сервис автоматически настраивает выкладку с учетом параметров новых товаров и оборудования, на котором они размещены.

С помощью автоматизированной ротации PlanoHero ритейлер может эффективно управлять ассортиментом и быстро заменять сезонные/промо/неактивные товары на планограммах.

Из-за проблем со снабжением и резких изменений спроса менеджерам сложно четко соблюдать планограммы. Предупредить проблемы магазины не могут, но анализировать изменения спроса и реагировать вовремя — это зона ответственности каждого ритейлера. Если мерчендайзер понимает, что конкретный товар пользуется спросом, но он не знает, будет ли завтра его поставка, он резервирует место на планограмме. Анализируя ассортимент, можно определить, сколько пространства на полке нужно для таких товаров. Кроме того, можно выделить место на планограмме товаров разовой закупки. И таким образом, не придется менять все планограммы при продаже in-out товаров.

In-out товары – те, которые вошли в ассортиментную матрицу магазина, но через короткое время были выведены из ассортимента. Это сезонные, акционные товары или тестовые продажи.

Да, в планограмме можно выделить отдельный блок под in-out товары. Тогда при ротации этих товаров не нужно менять планограмму. И выкладка этих товаров не будет влиять на выкладку товаров вне in-out блока.

Избежать товарных дыр

Несмотря на сложные условия ведения бизнеса, ритейлеры должны обеспечить запас товаров на полках и понимать, как правильно управлять полочным пространством во избежание "товарных дыр".

Пустые места на полках могут возникнуть по нескольким причинам. Неправильно сформированный заказ товара, проблемы с логистикой или человеческий фактор – ответственный менеджер забыл вынести товар со склада и разместить на полке.

"Товарными дырами" мы называем товары, выложенные на планограммы, но которых нет на остатке. Простыми словами это товары, которые размещены на планограмме, но которых нет на полке или вообще в магазине. Задача отдела мерчендайзинга – выявить товарные дыры и выяснить причины их возникновения.

В сервисе PlanoHero есть отдельный блок для работы с товарными дырами, данные в котором обновляются каждый день.

Отдел мерчендайзинга получает информацию о товарных дырах и сможет контролировать запас полок во избежание утраченных продаж. Если товара нет ни на полках, ни на складе, нужно выяснить, почему это произошло. К примеру, вы замечаете, что в конце каждой недели перед выходными в магазине заканчивается запас товара и появляются пустые полки. Вы анализируете ситуацию и понимаете, что конкретные категории товаров люди скупают, готовясь к выходным или запасаются продуктами на следующую неделю.

Что делать ритейлерам, чтобы оставаться конкурентоспособными?

оптимизировать процесс планограммирования

настроить параметры выкладки

проводить быструю ротацию

отслеживать проблемы в ассортименте

анализировать продажи

своевременно заказывать товар в достаточном количестве, чтобы предупредить полые полки.

Основная цель работы с выкладкой и ассортиментом — привлекать покупателя к товарам, влиять на поведение и принятие решения о покупке. Грамотный мерчендайзинг увеличивает присутствие правильных товаров на полках и помогает увеличивать продажи даже в сложные времена. Быстрая ротация товаров и отслеживание проблем с ассортиментом позволяют ритейлерам быстро адаптироваться к изменениям спроса, обеспечивать эффективную организацию выкладки товаров и поддерживать привлекательный ассортимент для покупателей.