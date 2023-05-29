Мерчендайзинг у складних економічних умовах: Як ефективно працювати з асортиментом та викладкою?

Українські ритейлери ведуть бізнес в складних умовах, але попри все намагаються продовжувати працювати та отримувати прибутки. Карантинні обмеження та війна в Україні призвели до послаблення економіки та інфляції.

Як наслідок — з'явились фактори, які негативно впливають на роботу роздрібних мереж:

дефіцит товару

підвищення цін

постійні зміни попиту

проблеми з логістикою

збільшення вартості постачань

обмеженість кадрових ресурсів, зміни на ринку праці та умов роботи

зміна купівельної поведінки клієнтів

Для мереж, які відчувають проблеми з ланцюжками постачань, мерчендайзинг стає другорядним, бо під загрозою наявність товару на полицях. Але відсутність налаштованого процесу мерчендайзингу призводить до ще більшої втрати продажів. Дефіцит товару буде ще помітніший, а продажі падатимуть через неналежну викладку наявних товарів на полицях.

На практиці, витрати на мерчендайзинг виправдовуються результатами, які приносить ефективна викладка. Правило просте: пропрацьована викладка — збільшення продажів.

“Client is a king”, і від покупців залежать продажі та прибуток магазину. Коли покупець заходить в магазин, він оцінює магазин за зовнішнім виглядом. Те наскільки заповнені полиці в магазині дає клієнтам зрозуміти різноманіття вибору та чи зможе він знайти потрібний товар.

Сервіс для створення планограм

PlanoHero - сервіс для автоматизації процесу планограмування: від побудови плану магазину до створення планограм та контролю їх виконання.

Використання сервісу для створення планограм PlanoHero дозволить налагодити ефективний процес створення викладки. Розміщення товарів на планограмі відбувається враховуючи параметри полиць, попередні продажі, попит на товари, а також домовленості з постачальниками/виробниками.

Можливості PlanoHero:

побудова плану магазину

конструктор торгового обладнання

створення планограм та налаштування викладки товарів в один клік

робота з асортиментом

відправка планограм в магазини

контроль виконання викладки за допомогою фотозвітів

аналіз руху покупців, аналітика продажів

За допомогою сервісу мерчендайзер може створювати привабливу викладку, групувати товари за категоріями чи брендами, сортувати за різними параметрами, наприклад, вартістю чи розміром або враховувати «золоту полицю».

Працюючи з розміщенням товарів на планограмі можна налаштувати автоматичну викладку, створювати бренд-блоки товарів на полицях та застосувати різні правила викладки до різних блоків.

Налаштування ефективного мерчендайзингу з PlanoHero пришвидшує роботу мережі, допомагає керувати асортиментом та контролювати запас товару, щоб уникнути порожніх полиць.

Робота з асортиментом

Один з методів, який допоможе ритейлерам впоратись із труднощами, спричиненими збоями постачань — розширення асортименту.

Запроваджуйте нові товарні позиції, знаходьте заміну.

Збільшуйте кількість товару, який має попит.

Виводьте слабкі позиції, замінюйте їх на нові.

В сервісі PlanoHero є функціонал призначений для роботи з асортиментною матрицею: викладка нових товарів, видалення неактивних товарів з планограм. Також сервіс повідомляє про товарні залишки, товарні діри (out-of-stock) та товари, яких вистачить на один день. Контроль залишків в магазині дозволяє забезпечити збалансований асортимент та легко керувати усіма запасами, щоб задовольнити потреби різних споживачів.

Алгоритм сервісу на основі створеної викладки на планограмі розраховує запас полиці. Таким чином, менеджер може у будь-який момент подивитись на скільки днів вистачить запасу товару і з'ясувати, коли потрібно оновити викладку і замовляти наступні партії товару.

Швидка ротація товару

У разі проблем з постачанням, ритейлери шукатимуть заміну товару, який не змогли виставити. Альтернативою можуть стати локальні бренди, а також нові виробники, які, в умовах кризи, зможуть безперебійно забезпечувати вчасні поставки товарів у магазини.

А після зміни постачальника, перед ритейлером постане питання вчасної ротації товару. Сервіс PlanoHero допомагає швидко проводити та контролювати ротацію в усій мережі. Функціонал дозволяє у декілька кліків замінити один товар на інший на окремих планограмах або одночасно на всіх планограмах та планах магазинів. Під час ротації сервіс автоматично налаштовує викладку, враховуючи параметри нових товарів та обладнання, на якому вони розміщені.

За допомогою автоматизованої ротації в PlanoHero ритейлер може ефективно керувати асортиментом та швидко замінювати сезонні/промо/неактивні товари на планограмах.

Через проблеми з постачанням та різкі зміни попиту менеджерам складно чітко дотримуватись планограм. Попередити проблеми магазини не можуть, але аналізувати зміни попиту і вчасно реагувати — це зона відповідальності кожного ритейлера. Якщо мерчендайзер розуміє, що конкретний товар має попит, але він не знає чи буде завтра його поставка, він резервує місце на планограмі. Аналізуючи асортимент, можна визначити скільки простору на полиці потрібно для таких товарів. Крім того, можна виділити місце на планограмі для товарів разової закупівлі. І таким чином, не доведеться змінювати усі планограми під час продажів in-out товарів.

In-out товари — ті, які увійшли в асортиментну матрицю магазину, але через короткий час були виведені з асортименту. Це сезонні, акційні товари, чи тестові продажі.

Так, у планограмі можна виділити окремий блок під in-out товари. Тоді, при ротації цих товарів, не потрібно змінювати планограму. І викладка цих товарів не впливатиме на викладку товарів за межами in-out блоку.

Уникнути товарних дір

Не дивлячись на складні умови ведення бізнесу, ритейлери повинні забезпечити запас товарів на полицях і розуміти, як правильно керувати поличним простором, щоб уникнути товарних дір.

Порожні місця на полицях можуть виникнути через декілька причин. Неправильно сформоване замовлення товару, проблеми з логістикою або людський фактор — відповідальний менеджер забув винести товар зі складу і розмістити на полиці.

Товарними дірами ми називаємо товари, викладені на планограми, але яких немає на залишку. Простими словами, це товари, які розміщені на планограмі, але яких немає на полиці або взагалі в магазині. Завдання відділу мерчендайзингу — виявити товарні діри та з'ясувати причини їх виникнення.

В сервісі PlanoHero є окремий блок для роботи з товарними дірами, дані в якому оновлюються кожного дня.

Відділ мерчендайзингу отримує інформацію про товарні діри та зможе контролювати запас полиць для уникнення втрачених продажів. Якщо товару немає ні на полицях, ні на складі, потрібно з'ясувати чому це сталось. Наприклад, ви помічаєте, що в кінці кожного тижня перед вихідними у магазині закінчується запас товару і з'являються порожні полиці. Ви аналізуєте ситуацію і розумієте, що конкретні категорії товарів люди скуповують, готуючись до вихідних, чи запасаються продуктами на наступний тиждень.

Що робити ритейлерам, щоб залишатись конкурентоздатними?

Оптимізувати процес планограмування

Налаштувати параметри викладки

Проводити швидку ротацію

Відстежувати проблеми в асортименті

Аналізувати продажі

Вчасно замовляти товар у достатній кількості, щоб попередити порожні полиці

Основна ціль роботи з викладкою та асортиментом — привертати увагу покупця до товарів, впливати на поведінку та прийняття рішення про покупку. Грамотний мерчендайзинг збільшує присутність правильних товарів на полицях і допомагає збільшувати продажі навіть у складні часи. Швидка ротація товарів та відстеження проблем з асортиментом дозволяють ритейлерам швидко адаптуватись до змін у попиті, забезпечувати ефективну організацію викладки товарів і підтримувати привабливий асортимент для покупців. Автоматизуйте процес планограмування разом з сервісом PlanoHero!