Не празднуем, но отмечаем: нестандартный день рождения EVA

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

25 августа в крупных городах Украины появились борды #дякую от EVA. И это лишь часть огромной волны благодарностей, которую сеть планирует запустить в сентябре. Так в компании решили отметить юбилей. Узнайте, кому, за что и как будет благодарить EVA.

В этом году линии магазинов EVA исполняется 20 лет. За это время сеть выросла до более чем 1100 торговых точек по всей Украине и добилась безоговорочного лидерства в своем сегменте. Обойти юбилей вниманием в компании не могли, ведь это не просто очередной день рождения. Однако и праздновать во время войны решили неуместным, потому запустили не маркетинговую, а социальную кампанию.

"Почти весь 2022-й год в EVA должен был быть посвящен юбилею, но пришлось адаптироваться к войне, стабилизировать бизнес, сконцентрироваться на проектах помощи ВСУ, ТРО, волонтерам и медучреждениям. До последнего мы не знали, стоит ли поднимать тему 20-летия. В конце концов решили, что день рождения это – повод обратиться к самым дорогим людям и поблагодарить их за поддержку, особенно в столь сложное время. В этом году день рождения мы не празднуем, но отмечаем. – рассказала о сути концепции директор по маркетингу ООО «РУШ» (EVA и EVA.UA) Анна Гришина.

Главной идеей и основой кампании этого года ко дню рождения EVA стала благодарность не только клиентам, работникам и партнерам. Компания также выражает признательность ВСУ, ТРО, пограничникам и разведке; медицинским работникам; пожарным и спасателям; волонтерам и благотворителям; героям и геройкам "Азовстали"; украинским предпринимателям, продолжающим работать; смелым фермерам; просто друзьям Украины – значит, всем, благодаря кому наше государство продолжает жить и дает отпор врагу.

"На первом этапе кампании #спасибо мы не побуждали к каким-то действиям или реакциям, а просто хотели заинтересовать людей, привлечь внимание, поблагодарить от всего сердца", - объясняет Анна Гришина.

С 1 сентября в своих соцсетях EVA запустила своеобразную эстафету благодарности и призвала всех присоединиться. Для этого нужно в Facebook или Instagram написать собственную историю благодарности и пометить ее хештегом #Спасибо. Самые трогательные сообщения EVA будет публиковать на своих страницах и на сайте, чтобы ими могло вдохновиться как можно больше людей. "Определенное количество историй мы уже собрали самостоятельно и будем размещать их на своих ресурсах. Однако очень надеемся, что клиенты имеют их гораздо больше и с удовольствием ими поделятся", – добавляет Анна Гришина.

В рамках основной части кампании #СПАСИБО ко дню рождения EVA реализует также благотворительную инициативу совместно с партнерами Visa и Monobank. С 1 по 30 сентября 5 грн с каждой покупки на сумму от 150 грн, оплаченной картой Visa, будут направлены на поддержку проекта "Детство без войны". С 5 сентября, в случае оплаты таких покупок картой Visa от Monobank, сумма перечислений в пользу детей-сирот, эвакуированных в Турцию, будет удвоена.

Конечно же, день рождения EVA и в этом году не обойдется без специальных предложений для клиентов в магазинах, мобильном приложении и на EVA.UA. Со всеми скидками и приятными сюрпризами, действующими онлайн, можно ознакомиться на специально созданном лендинге. Для держателей карт VISA дополнительным стимулом делать покупки на сайте EVA.UA станет 5% скидка на заказ от 150 грн. Пользователи

мобильного приложения EVA, включая тех, кто установит его в сентябре, получат купоны со специальными предложениями от партнеров "Укрзолото" и Sweet.tv.

"Хотя акционный каталог в этом году, так же как и всегда, имеет место, мы не делаем на нем акцента в нынешней кампании. Это просто еще один способ поблагодарить клиентов за то, что 20 лет выбирают EVA и доверяют нам. Наша цель не стимулировать людей охотиться на скидки, а подарить всем немного позитива в это непростое время. День рождения – это о жизни, о том, что мы живы и двигаемся вперед на все испытания. Мы благодарны всем, благодаря кому это возможно", – подытожила Анна Гришина.