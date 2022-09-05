Не святкуємо, але відзначаємо: нестандартний день народження EVA

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25 серпня у великих містах України з’явилися борди #ДЯКУЮ від EVA. І це – лише частина величезної хвилі подяк, яку мережа планує підняти у вересні. Таким чином в компанії вирішили відзначити ювілей. Дізнайтесь, кому, за що та як дякуватиме EVA.

Цьогоріч лінії магазинів EVA виповнюється 20 років. За цей час мережа зросла до понад 1100 торгових точок по всій Україні і домоглася беззаперечного лідерства у своєму сегменті. Оминути ювілей увагою в компанії не могли, адже це не просто черговий день народження. Проте і святкувати під час війни вирішили недоречним, тому запустили не маркетингову, а соціальну кампанію.

"Майже весь 2022-й рік у EVA мав бути присвячений ювілею, але натомість довелось адаптуватись до війни, стабілізувати бізнес, сконцентруватись на проєктах допомоги ЗСУ, ТРО, волонтерам та медзакладам. До останнього ми не знали, чи варто піднімати тему 20-річчя. Зрештою вирішили, що день народження це – привід звернутися до найдорожчих людей і подякувати їм за підтримку, особливо в настільки складний час. Цього року день народження ми не святкуємо, але відзначаємо. Відповідно, обрали соціальну, а не звичну святково-комерційну тематику", – розповіла про суть концепції директорка з маркетингу ТОВ «РУШ» (EVA та EVA.UA) Ганна Гришина.

Головною ідеєю та основою цьогорічної кампанії до дня народження EVA стала подяка не лише клієнтам, працівникам та партнерам. Компанія також висловлює вдячність ЗСУ, ТРО, прикордонникам та розвідці; медичним працівникам; пожежникам та рятувальникам; волонтерам та благодійникам; героям та геройкам "Азовсталі"; українським підприємцям, що продовжують працювати; сміливим фермерам; просто друзям України – отже всім, завдяки кому наша держава продовжує жити і дає відсіч ворогові.

"На першому етапі кампанії #ДЯКУЮ ми не спонукали до якихось дій чи реакцій, а просто хотіли зацікавити людей, привернути увагу, подякувати від щирого серця", – пояснює Ганна Гришина.

З 1 вересня у своїх соцмережах EVA запустила своєрідну естафету подяки та закликала всіх долучитися. Для цього треба у Facebook або Instagram написати власну історію подяки та позначити її хештегом #Дякую. Найзворушливіші дописи EVA публікуватиме на своїх сторінках та на сайті, аби ними могло надихнутися якомога більше людей. "Певну кількість історій ми вже зібрали самостійно і будемо розміщувати їх на своїх ресурсах. Проте дуже сподіваємось, що клієнти мають їх набагато більше і залюбки ними поділяться", – додає Ганна Гришина.

В рамках основної частини кампанії #ДЯКУЮ до дня народження EVA реалізує також благодійну ініціативу спільно з партнерами Visa та Monobank. З 1 по 30 вересня 5 грн з кожної покупки на суму від 150 грн, оплаченої карткою Visa, будуть направлені на підтримку проєкту "Дитинство без війни". З 5 вересня, у разі оплати таких покупок карткою Visa від Monobank, суму перерахувань на користь дітей-сиріт, евакуйованих до Туреччини, буде подвоєно.

Звичайно ж, день народження EVA і цього року не обійдеться без спеціальних пропозицій для клієнтів у магазинах, в мобільному додатку та на EVA.UA. З усіма знижками та приємними сюрпризами, що діють онлайн, можна ознайомитись на спеціально створеному лендингу. Для власників карток VISA додатковим стимулом робити покупки на сайті EVA.UA стане 5% знижка на замовлення від 150 грн. Користувачі

мобільного додатка EVA, включно з тими, хто встановить його у вересні, отримають купони зі спеціальними пропозиціями від партнерів "Укрзолото" та Sweet.tv.

"Хоч акційний каталог цього року, так само як і завжди, має місце, ми не робимо на ньому акценту в нинішній кампанії. Це – просто ще один спосіб подякувати клієнтам за те, що 20 років обирають EVA та довіряють нам. Наша мета не стимулювати людей полювати на знижки, а подарувати всім трохи позитиву у цей непростий час. День народження – це про життя, про те, що ми живі і рухаємось вперед попри всі випробування. Ми вдячні всім, завдяки кому це можливо", – підсумувала Ганна Гришина.