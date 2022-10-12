Оборона, медицина, спорт и образование — основные направления благотворительности группы компаний "Эпицентр"

Вся деятельность Эпицентра за последние два десятилетия направлена на улучшение благосостояния миллионов украинцев. Это 19 лет заботы о современности и уюте жилищ соотечественников по всей стране, об удовлетворении потребностей 80 миллионов посетителей многопрофильных торговых центров компании ежегодно. Начиная с исторического открытия первого Эпицентра в 2003 году в Киеве и до смелого открытия новых инновационных торговых центров уже во время войны осенью 2022 года в столице и Львове. В настоящее время продукцию и услуги покупателям в группе компаний "Эпицентр" предлагают торговые сети "Новая линия" и INTERSPORT, ряд производственных предприятий.

При этом вся история Эпицентра – это еще и эпоха корпоративной благотворительности компании. Практически с момента создания сети ТЦ и по сей день компания оказывает очень важную благотворительную помощь по многим направлениям и демонстрирует высокую социальную ответственность бизнеса. Основными направлениями благотворительности является поддержка обороны страны, а также развитие медицины, спорта и образования.

Корпоративная благотворительность группы компаний "Эпицентр" обусловлена во многом многолетним меценатством и позицией ее основателей – Александра и Галины Герег, которые, несмотря на кризисные годы, войну, продолжают инициировать и воплощать масштабные. социальные проекты

Оборонный взнос

Группа компаний "Эпицентр" с первых дней полномасштабной войны удерживает экономический и гуманитарный фронт. Многотысячный коллектив компании продолжает работать на первоочередные нужды войск и территориальной обороны. Объем помощи защитникам страны уже превысил 350 млн. грн.

В первые месяцы российской агрессии Эпицентр совместно с местными властями создал три гуманитарных хаба, где были проработаны тысячи тонн гуманитарной помощи для сотен тысяч переселенцев.

«Мы должны делать все от себя зависящее для защиты интересов государства и его граждан» Александр Герега основатель Эпицентра, народный депутат

Компания намерена несмотря на войну развивать свой бизнес и возрождать национальную экономику. Эпицентр не только обязался отстроить все разрушенные обстрелами торговые центры, но и открывает новые объекты. В сентябре текущего года были открыты новые торговые центры на Березняках в Киеве и на Кольцевой во Львове. А это новые рабочие места и увеличение отчислений в оборонный бюджет страны. За время войны Эпицентр уже перечислил в поддержку экономики более 4 млрд грн. налогов.

В первые месяцы российской агрессии Эпицентр совместно с местными властями создал три гуманитарных хаба, где были проработаны тысячи тонн гуманитарной помощи для сотен тысяч переселенцев.

В настоящее время Эпицентр обеспечивает работой 38 тысяч своих работников и оказывает им всемерную поддержку. Кроме того, компания продолжает поддерживать тысячи отечественных поставщиков продукции, малых и средних предприятий.

Жизневажная благотворительность

Одна из важнейших социальных миссий Эпицентра – ощутимый вклад в здоровое будущее нации. Осознанным проявлением заботы Эпицентра о сохранении жизни украинцев стало активное участие компании в оснащении новой техникой учреждений безотлагательной и военной медицины после того, как ерефия начала широкомасштабную войну против Украины. Компания через фандрейзинговую платформу United24 для закупки карет скорой помощи уже перечислила на счет Минздрава Украины 37 млн грн. Кроме того, в августе в торговой сети "Эпицентр" начата масштабная акция по сбору средств с целью закупки 55 реанимобилей и бронемашин для эвакуации раненых из районов активных боевых действий. Уже закуплены и переданы 20 реанимобилей, которые помогают медикам спасать жизнь военных и гражданских в разных регионах страны.

Компания через фандрейзинговую платформу United24 для закупки карет скорой помощи уже перечислила на счет Минздрава Украины 37 млн грн.

Компания активно поддержала медицинскую отрасль в противодействии эпидемии коронавируса. В начале пандемии Covid- 19 был создан оперативный штаб, сформирован соответствующий фонд для помощи стране и разветвленная сеть по поставкам средств защиты и медицинского оборудования из-за рубежа. Для украинских больниц Эпицентр закупил десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечил здравоохранительные учреждения специализированным оборудованием, средствами защиты и дезинфекции на сумму более 200 млн грн.

Знаковым благотворительным вкладом компании в здравоохранение стала инициатива Эпицентра по реновации Национального института кардиологии им. Стражеско. В современное медицинское оборудование и капитальный ремонт института Эпицентр за два года уже инвестировал более 25 млн. грн. и планирует в дальнейшем полностью обновить все койко-места медицинского учреждения.

Поддержка спорта и молодежи

В кейсе спортивной благотворительности Эпицентра есть многочисленные победы известных боксеров и тяжелоатлетов, сборных команд по футболу и волейболу. Компания продолжает поддерживать развитие большого спорта в Украине. Эпицентр является титульным партнером национальной сборной Украины по футболу. Компания также способствует развитию в стране тяжелой атлетики, волейбола и других видов спорта. Большой миром благодаря этой поддержке мужская сборная Украины по волейболу в сентябре впервые в своей истории завоевала право соревноваться в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу-2022.

Спортивной гордостью Эпицентра является создание пяти современных спортивных комплексов в Хмельницком, Каменец-Подольском, Городке, Славуте и Плужном, где спортом занимаются тысячи начинающих и профессионалов. В общей сложности реализовано уже сотни спортивных проектов, в которых приняли участие тысячи школьников и поклонников активного образа жизни.

Еще один благотворительный опыт Эпицентра – поддержка образования и развития детей. При поддержке компании уже много лет активно функционирует общественная организация "Эпицентр – детям". Благодаря этой организации в стратегическом партнерстве с международным Фондом «Реал Мадрид» на 13 локациях в четырех регионах Украины открыты социально-спортивные школы, в которых до войны обучалось более 900 детей. В 2021 году украинская сеть школ Фонда "Реал Мадрид" признана лучшей в мире.

В общей сложности реализовано уже сотни спортивных проектов, в которых приняли участие тысячи школьников и поклонников активного образа жизни.

В Эпицентре уже традиционной стала благотворительная инициатива "Ангелочек добрых дел", целью которой является помощь детям из детских домов. В рамках инициативы компания передала помощь детским домам разных регионов страны. Недавно Киевский городской центр социальной поддержки детей и семей, возобновивший свою работу в Ворзеле после оккупации, получил желаемые подарки для полноценного образовательно-воспитательного процесса. Реализован ряд других социально-образовательных детских проектов, в частности, антибуллинговый "Стоп школьный террор" и волшебный "Карусель грез".