Оборона, медицина, спорт і освіта — основні напрямки благодійності групи компаній "Епіцентр"

Вся діяльність Епіцентру впродовж останніх двох десятиліть спрямована на покращення добробуту мільйонів українців. Це 19 років турботи про сучасність та затишність осель співвітчизників по всій країні, про задоволення потреб 80 мільйонів відвідувачів багатопрофільних торгових центрів компанії щорічно. Починаючи від історичного відкриття першого Епіцентру у 2003 році у Києві та аж до сміливого відкриття нових інноваційних торгових центрів вже під час війни восени 2022 року у столиці та Львові. Наразі продукцію та послуги покупцям у групі компаній "Епіцентр" пропонують також торговельні мережі "Нова лінія" та INTERSPORT, низка виробничих підприємств.

Разом з цим вся історія Епіцентру – це ще й епоха корпоративної доброчинності компанії. Практично з моменту створення мережі ТЦ і по сьогоднішній день компанія надає вкрай важливу благодійну допомогу за багатьма напрямками та демонструє високу соціальну відповідальність бізнесу. Основними напрямками благодійності наразі є підтримка оборони країни, а також розвиток медицини, спорту та освіти.

Корпоративна доброчинність групи компаній "Епіцентр" обумовлена великою мірою багаторічним меценатством та позицією її засновників – Олександра та Галини Герег, які, не зважаючи на кризові роки, війну, продовжують ініціювати і втілювати масштабні соціальні проекти.

Оборонний внесок

Група компаній "Епіцентр" з перших днів повномасштабної війни тримає економічний та гуманітарний фронт. Багатотисячний колектив компанії продовжує працювати на першочергові потреби війська та територіальної оборони. Обсяг допомоги захисникам країни вже перевищив 350 млн грн.

Протягом перших місяців російської агресії Епіцентр спільно з місцевою владою створив три гуманітарних хаби, де було опрацьовано тисячі тонн гуманітарної допомоги для сотень тисяч переселенців.

«Ми маємо робити все від себе залежне задля захисту інтересів держави та її громадян» Олександр Герега засновник Епіцентру, народний депутат

Компанія має рішучий намір попри війну розвивати свій бізнес та відроджувати національну економіку. Епіцентр не лише зобов’язався відбудувати всі зруйновані обстрілами торгові центри, а й відкриває нові об’єкти. У вересні поточного року відкрито нові торгові центри на Березняках у Києві та на Кільцевій у Львові. А це – нові робочі місця та збільшення відрахувань до оборонного бюджету країни. За час війни Епіцентр вже перерахував на підтримку економіки понад 4 млрд грн. податків.

Протягом перших місяців російської агресії Епіцентр спільно з місцевою владою створив три гуманітарних хаби, де було опрацьовано тисячі тонн гуманітарної допомоги для сотень тисяч переселенців.

Наразі Епіцентр забезпечує роботою 38 тисяч своїх працівників та надає їм всебічну підтримку. Окрім цього, компанія продовжує підтримувати тисячі вітчизняних постачальників продукції, малих та середніх підприємств.

Життєвоважлива благодійність

Одна з найважливіших соціальних місій Епіцентру – відчутний внесок у здорове майбутнє нації. Усвідомленим проявом турботи Епіцентру про збереження життя українців стала активна участь компанії в оснащенні новою технікою установ невідкладної та військової медицини після того, як ерефія розпочала широкомасштабну війну проти України. Компанія через фандрейзингову платформу United24 задля закупівлі карет швидкої допомоги вже перерахувала на рахунок МОЗ України 37 млн грн. Окрім того, у серпні в торговельній мережі "Епіцентр" розпочато масштабну акцію по збору коштів з метою закупівлі 55 реанімобілів та бронемашин для евакуації поранених із районів активних бойових дій. Вже закуплено та передано 20 реанімобілів, які допомагають медикам рятувати життя військових та цивільних в різних регіонах країни.

Компанія через фандрейзингову платформу United24 задля закупівлі карет швидкої допомоги вже перерахувала на рахунок МОЗ України 37 млн грн.

Компанія активно підтримала медичну галузь у протидії епідемії коронавірусу. На початку пандемії Covid-19 був створений оперативний штаб, сформований відповідний фонд для допомоги країні та розгалужену мережу з поставок засобів захисту та медичного обладнання з-за кордону. Для українських лікарень Епіцентр закупив десятки апаратів штучної вентиляції легенів, забезпечив заклади охорони здоров’я спеціалізованим обладнанням, засобами захисту та дезінфекції на суму понад 200 млн грн.

Знаковим благодійним внеском компанії в охорону здоров’я стала ініціатива Епіцентру з реновації Національного інституту кардіології ім. Стражеска. В сучасне медичне обладнання та капітальний ремонт інституту Епіцентр за два роки вже інвестував понад 25 млн грн і планує в подальшому повністю оновити всі ліжко-місця медичного закладу.

Підтримка спорту і молоді

В кейсі спортивної доброчинності Епіцентру є численні перемоги відомих боксерів та важкоатлетів, збірних команд з футболу та волейболу. Компанія продовжує підтримувати розвиток великого спорту в Україні. Епіцентр є титульним партнером національної збірної України з футболу. Компанія сприяє також розвитку в країні важкої атлетики, волейболу та інших видів спорту. Великою мірою завдяки цій підтримці чоловіча збірна України з волейболу у вересні вперше у своїй історії виборола право змагатися у чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу-2022.

Спортивною гордістю Епіцентру є також створення п’яти сучасних спортивних комплексів у Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Городку, Славуті та Плужному, де спортом займаються тисячі початківців та професіоналів. Загалом реалізовано вже сотні спортивних проектів, в яких взяли участь тисячі школярів та шанувальників активного способу життя.

Ще один благодійний досвід Епіцентру – підтримка освіти та розвитку дітей. За підтримки компанії вже чимало років активно функціонує громадська організація "Епіцентр - дітям". Завдяки цій організації у стратегічному партнерстві з міжнародним Фондом «Реал Мадрид» на 13 локаціях у чотирьох регіонах України відкрито соціально-спортивні школи, в яких до війни навчалося понад 900 дітей. У 2021 році українську мережу шкіл Фонду "Реал Мадрид" визнано найкращою в світі.

Загалом реалізовано вже сотні спортивних проектів, в яких взяли участь тисячі школярів та шанувальників активного способу життя.

В Епіцентрі вже традиційною стала благодійна ініціатива "Ангелятко добрих справ", метою якої є допомога дітям із дитячих будинків. У межах ініціативи компанія передала допомогу дитячим будинкам різних регіонів країни. Нещодавно Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, який відновив свою роботу у Ворзелі після окупації, отримав бажані дарунки для повноцінного освітньо-виховного процесу. Реалізована низка інших соціально-освітніх дитячих проєктів, зокрема антибулінговий "Стоп шкільний терор" та чарівний "Карусель мрій".