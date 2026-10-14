Курс валют на 14 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на тринадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на девятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.10.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,08 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,43 грн (+19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,52 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,05/ 45,23 Евро 50,74/ 51,00 Злотый 11,50/ 11,65

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,65/45,25 49,80/50,80 11,00/ 11,60 Ощадбанк 44,70/ 45,30 50,10/ 50,90 11,00/ 11,60 ПУМБ 44,90/ 45,50 50,30/51,00 11,00/ 11,60 Укргазбанк 44,70/ 45,30 50,10/50,90 11,00/ 11,60 Райффайзен 44,85/45,30 50,00/50,80

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.