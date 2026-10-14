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Курс валют на 14 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на тринадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время евро подорожало на девятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.10.2026 ( среда ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,08 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,43 грн (+19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,52 грн (+7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,05/ 45,23
|Евро
|50,74/ 51,00
|Злотый
|11,50/ 11,65
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,65/45,25
|49,80/50,80
|11,00/ 11,60
|Ощадбанк
|44,70/ 45,30
|50,10/ 50,90
|11,00/ 11,60
|ПУМБ
|44,90/ 45,50
|50,30/51,00
|11,00/ 11,60
|Укргазбанк
|44,70/ 45,30
|50,10/50,90
|11,00/ 11,60
|Райффайзен
|44,85/45,30
|50,00/50,80
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.