Построение HR-бренда: неотъемлемая часть общей стратегии развития Ardis Group

Достойная заработная плата, оплачиваемый отпуск и вкусности в офисе — устоявшиеся настройки работодателя, которыми уже никого не удивишь. Кандидаты копают более глубоко, обращая внимание на ценности, социальную ответственность, корпоративную культуру, экологичность и открытость компании. Людям нравятся бренды. На рынке труда это бренд работодателя, чтобы с гордостью указать место работы в своем профиле в социальных сетях.

Совершенствование HR-бренда в Украине набирает черты мейнстрима и становится обязательным для работодателей, которые хотят привлекать к себе в команду амбициозных и талантливых кандидатов. О том, как украинская компания Ardis Group выращивает и лелеет свой HR-бренд в рамках общей стратегии развития компании, поделились HR-директор компании Кира Пятецкая и руководитель стратегического маркетинга Ardis Group Кристина Максимец .

Профиль на рынке работодателей

Ardis Group – это украинская структурированная группа компаний, занимающаяся импортом и производством сыров, внедряющая сырные сервисы. Она открывает украинцам новые сырные вкусы и сочетания, распространяет культуру потребления сыров.

«За 25 лет работы мы собрали немалый портфель молочных, в том числе сырных, брендов. В настоящее время это более 23 мировых производителей, а также собственный бренд свежих сыров Lel'. Благодаря полному циклу маркетинговой поддержки, предоставляемым нашим эксклюзивным международным партнерам, Ardis Group создала настоящих лидеров сырной отрасли. Многие бренды стали так называемыми top of mind в сердцах и продуктовой корзине украинских потребителей», — рассказывает Кристина Максимец, руководитель стратегического маркетинга Ardis Group.

Корпоративная стратегия

Каждый год Ardis Group пересматривает главный вектор движения, учитывая мировые изменения, тренды и современный контекст, в котором находится Украина, и определяет основные направления развития компании:

Открытие новых сырных вкусов и распространение сырной культуры на рынке Украины.

Развитие собственного сырного производства в Украине и продвижение украинских сыров за пределы страны.

Вовлеченность в социальные проекты в масштабах страны и локальная помощь благодаря сотрудничеству с партнерами.

Развитие стабильного и надежного HR-бренда.

«В 2024 году одним из ключевых направлений для нас является развитие бренда работодателя, ведь привлекая молодые таланты нужно завоевывать их доверие. Участие Ardis Group в рейтингах и инициативах — инструмент, помогающий более основательно рассказать о компании. Также, из-за экспертных статей и выступлений на различных профильных мероприятиях, наши топменеджеры общаются с потенциальными кандидатами, которые могут лично задать вопросы и узнать подробнее о деятельности Ardis Group», — отмечает Кристина Максимец.

Стратегия развития HR-бренда

Каждый сотрудник Ardis Group является послом компании, а CEO и топменеджмент — представителями, которые вне компании транслируют наши ценности и свою экспертность. Так мы показываем партнерам и потенциальным кандидатам, что Ardis Group – это открытая, надежная и стабильная компания Кира Пятецкая HR-директор

Развитие HR-бренда Ardis Group происходит как снаружи, так и внутри компании, и предусматривает следующие шаги:

Работа с молодежью и студентами. Компания уже дважды провела образовательное двухдневное мероприятие «Школа будущих лидеров», в рамках которого топ-менеджеры делились своими знаниями и практическим опытом с молодыми специалистами. После чего четверо студентов в начале 2024 года начали стажировку в Ardis Group.

Поиск онлайн и офлайн площадок, где сотрудники подробно рассказывают о корпоративной культуре и деятельности компании. К примеру, недавно Кира Пятецкая приняла участие в HR-встрече от HR-сообщества в Украине, на которой поделилась опытом Ardis Group о сохранении команды в условиях войны.

Системная работа со всеми сотрудниками компании. Обновление ценностного предложения с учетом актуальных запросов: коммуникация о дополнительных преимуществах, регулярное и своевременное анонсирование корпоративных событий, воркшопов, внутреннего обучения и т.д.

Открытость СЕО и топ-менеджмента к обратной связи от сотрудников. Быстрая реакция на запросы коллег помогает улучшить эффективность работы. К примеру, Ardis Group сохраняет гибридный график работы, давая возможность работать из дома или в других городах/странах.

Привлечение всей команды к социальным проектам и волонтерской деятельности.

Участие в социальных проектах

Ardis Group регулярно поддерживает социальные мероприятия и сотрудничает с благотворительными фондами, чтобы целесообразнее помогать государству и украинцам. Кристина Максимец рассказала о нескольких важных социальных проектах, которые Ardis Group реализовала с начала полномасштабного вторжения:

Сотрудничество с БФ «Вернись живым»: Ardis Group отчисляет 3 гривны за каждую проданную упаковку копченой моцареллы мини собственного бренда свежих сыров Lel'.

собственного бренда свежих сыров Lel'. Сотрудничество с БФ «Преданные»: команда Ardis Group помогает в организации свадебного празднования для военнослужащих, оформляет сырные тарелки и оказывает необходимую поддержку.

Сотрудничество с БФ Save Ukraine: ежемесячная отгрузка молочных вкусностей для самых маленьких подопечных фонда. А также проектные мероприятия: например, участие в наполнении эвакуационного детского рюкзака по инициативе Save Ukraine от бренда Philadelphia.

К тому же, в компании функционирует команда волонтеров Ardis Volunteer, целью которой является быстрое закрытие запросов военных и работников компании, которые находятся на службе в Силах Обороны Украины. Также волонтеры помогают детским садикам, матерям и детям, вынужденно переехавшим и т.д.

Участие Ardis Group в социальных проектах и привлечение сотрудников к ним – это те мероприятия, которые сплачивают команду внутри компании, а также представляют нас как компанию, которая имеет собственную позицию и готова действовать в кризисных ситуациях. Кристина Максимец руководитель стратегического маркетинга Ardis Group

Пути коммуникации HR-бренда

Первое, что подчеркивает Кристина Максимец, Ardis Group там, где есть ее люди. Партнеры, сотрудники, потенциальные кандидаты и ценители сыра могут найти информацию о компании в базовых социальных сетях и профильных СМИ.

Также, по словам Кристины, развитие бренда работодателя Ardis Group подразумевает постоянное информационное присутствие компании в сети. Краткие ситуативные публикации, пространные экспертные статьи, фотоотчеты — все это должно шире рассказывать о деятельности бизнеса: участие в выставках, профессиональных мероприятиях, социальных проектах; о творожной культуре и истории сырных брендов, о достижениях коллег или вакансии, и о других составляющих жизни компании.

«Реклама из уст в уста остается отличным методом продвижения HR-бренда. Благодаря рекомендациям наших коллег, мы закрываем большинство вакансий. Поэтому я всегда подчеркиваю, что фокус на внутренней коммуникации и привлечении сотрудников, больше их семей к инициативам компании — это важная составляющая корпоративной культуры», — уверенно добавляет Кира Пятецкая.