Побудова HR-бренду: невід’ємна частина загальної стратегії розвитку Ardis Group

Гідна заробітна плата, оплачувана відпустка та смаколики в офісі — усталені налаштування роботодавця, якими вже нікого не здивуєш. Кандидати копають глибше, звертаючи увагу на цінності, соціальну відповідальність, корпоративну культуру, екологічність та відкритість компанії. Людям подобаються бренди. На ринку праці — це бренд роботодавця, щоб з гордістю вказати місце роботи у своєму профілі в соціальних мережах.

Удосконалення HR-бренду в Україні набирає рис мейнстриму та стає обов'язковим для роботодавців, які хочуть залучати до себе в команду амбітних й талановитих кандидатів. Про те, як українська компанія Ardis Group зрощує та плекає свій HR-бренд в межах загальної стратегії розвитку компанії, поділилися HR-директорка компанії Кіра П‘ятецька та керівниця стратегічного маркетингу Ardis Group Христина Максимець.

Профіль на ринку роботодавців

Ardis Group — це українська структурована група компаній, що займається імпортом і виробництвом сирів, впроваджує сирні сервіси. Вона відкриває українцям нові сирні смаки й поєднання, поширює культуру споживання сирів.

«За 25 років роботи ми зібрали чималий портфель молочних, зокрема сирних, брендів. Наразі це понад 23 світових виробників, а також власний бренд свіжих сирів Lel'. Завдяки повному циклу маркетингової підтримки, що ми надаємо нашим ексклюзивним міжнародним партнерам, Ardis Group створила справжніх лідерів сирної галузі. Багато брендів стали так званими top of mind в серцях й продуктовому кошику українських споживачів», — розповідає Христина Максимець, керівниця стратегічного маркетингу Ardis Group.

Корпоративна стратегія

Щороку Ardis Group переглядає головний вектор руху, зважаючи на світові зміни, тренди й сучасний контекст, в якому перебуває Україна, та визначає основні напрямки розвитку компанії:

Відкриття нових сирних смаків та поширення сирної культури на ринку України.

Розвиток власного сирного виробництва в Україні та просування українських сирів за межі країни.

Залученість до соціальних проєктів в масштабах країни та локальна допомога завдяки співпраці з партнерами.

Розвиток стабільного й надійного HR-бренду.

«У 2024 році одним із ключових напрямків для нас є розвиток бренду роботодавця, адже, залучаючи молоді таланти, потрібно завойовувати їхню довіру. Участь Ardis Group у рейтингах та ініціативах — інструмент, що допомагає ґрунтовніше розповісти про компанію. Також, через експертні статті й виступи на різноманітних профільних заходах, наші топменеджери спілкуються з потенційними кандидатами, які можуть особисто поставити запитання й дізнатись докладніше про діяльність Ardis Group», — зазначає Христина Максимець.

Стратегія розвитку HR-бренду

Кожен співробітник Ardis Group є амбасадором компанії, а CEO та топменеджмент — представниками, які поза межами компанії транслюють наші цінності й свою експертність. Так ми показуємо партнерам і потенційним кандидатам, що Ardis Group — це відкрита, надійна та стабільна компанія Кіра П’ятецька HR-директорка

Розвиток HR-бренду Ardis Group відбувається як ззовні, так і всередині компанії, та передбачає наступні кроки:

Робота з молоддю та студентами. Компанія вже двічі провела освітній дводенний захід «Школа майбутніх лідерів», в межах якого топменеджери ділилися своїми знаннями й практичним досвідом з молодими спеціалістами. Після чого четверо студентів на початку 2024 року розпочали стажування в Ardis Group.

Пошук онлайн та офлайн майданчиків, де співробітники деталізовано розповідають про корпоративну культуру та діяльність компанії. Наприклад, нещодавно Кіра П’ятецька взяла участь в HR-зустрічі від HR-спільноти в Україні, на якій поділилася досвідом Ardis Group про збереження команди в умовах війни.

Системна робота з усіма співробітниками компанії. Оновлення ціннісної пропозиції з огляду на актуальні запити: комунікація про додаткові переваги, регулярне та своєчасне анонсування корпоративних подій, воркшопів, внутрішнього навчання тощо.

Відкритість СЕО та топменеджменту до зворотного зв’язку від співробітників. Швидка реакція на запити колег допомагає покращити ефективність роботи. Наприклад, Ardis Group зберігає гібридний графік роботи, даючи можливість працювати з дому або в інших містах/країнах.

Залучення всієї команди до соціальних проєктів та волонтерської діяльності.

Участь в соціальних проєктах

Ardis Group регулярно підтримує соціальні заходи і співпрацює з благодійними фондами, щоб якомога доцільніше допомагати державі та українцям. Христина Максимець розповіла про декілька важливих соціальних проєктів, які Ardis Group реалізувала з початку повномасштабного вторгнення:

Співпраця із БФ «Повернись живим»: Ardis Group відраховує 3 гривні за кожне продане пакування копченої моцарели міні власного бренду свіжих сирів Lel’.

власного бренду свіжих сирів Lel’. Співпраця з БФ «Віддані»: команда Ardis Group допомагає в організації весільного святкування для військовослужбовців, оформлює сирні тарілки та надає необхідну підтримку.

Співпраця з БФ Save Ukraine: щомісячне відвантаження молочних смаколиків для найменших підопічних фонду. А також проєктні заходи: наприклад, участь у наповненні евакуаційного дитячого рюкзака за ініціативи Save Ukraine від бренду Philadelphia.

До того ж в компанії функціонує команда волонтерів Ardis Volunteer, ціллю якої є швидке закриття запитів військових та працівників компанії, що наразі перебувають на службі в Силах Оборони України. Також волонтери допомагають дитячим садочкам, матерям та дітям, що вимушено переїхали тощо.

Участь Ardis Group в соціальних проєктах та залучення співробітників до них — це ті заходи, які гуртують команду всередині компанії, а також презентують нас як компанію, що має власну позицію та готова діяти в кризових ситуаціях Христина Максимець керівниця стратегічного маркетингу Ardis Group

Шляхи комунікації HR-бренду

Найперше, на чому наголошує Христина Максимець, Ardis Group там, де є її люди. Партнери, співробітники, потенційні кандидати та поціновувачі сиру можуть знайти інформацію про компанію у базових соціальних мереж та профільних ЗМІ.

Також, за словами Христини, розвиток бренду роботодавця Ardis Group передбачає постійну інформаційну присутність компанії в мережі. Короткі ситуативні публікації, розлогі експертні статті, фотозвіти — все це має якнайширше розповідати про діяльність бізнесу: участь у виставках, професійних заходах, соціальних проєктах; про сирну культуру й історії сирних брендів, про досягнення колег або вакансії, та про інші складові життя компанії.

«Реклама з уст в уста залишається чудовим методом просування HR-бренду. Завдяки рекомендаціям наших колег ми закриваємо більшість вакансій. Тому я завжди наголошую, що фокус на внутрішній комунікації та залучення співробітників, ба більше, їхніх сімей до ініціатив компанії — це важлива складова корпоративної культури», — впевнено додає Кіра П’ятецька.