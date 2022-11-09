Puma — спортивный стиль, который не имеет границ

Спорт играет важную роль в жизни каждого из нас. Возможно, для кого-то меньше, для других — больше. Все желают быть здоровыми, красивыми и, конечно же, успешными. Для этого нужно уметь дисциплинировать себя, и тренировки, безусловно, в этом помогают. Тренироваться намного приятнее и эффективнее в классных аутфитах от популярного бренда Puma, так как создатель идеально объединил традиции и современные технологии.

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Как появилась на свет многомиллионная компания

В 1924 году двое братьев, Адольф и Рудольф Дасслеры, основали обувную мастерскую, где занимались производством тапочек. Небольшое предприятие стало приносить неплохой доход семейству, поэтому они начали думать о расширении и стали изготавливать кроссовки для бега и бутсы для футбола. Бизнес шел очень успешно, в «дасслеры» обувались многие известные олимпийские чемпионы. Амбиции обоих дизайнеров росли с каждым днем, так что они приняли решение разделиться. В 1948 году Рудольф открыл собственную фабрику Пума. Так и началась история успеха!

Что вас ждет в ассортименте?

Брендовые коллекции изготавливаются из материалов высокого качества. В каждой линейке есть нотки классики: узнаваемый дизайн, форма моделей и их конструкция. Но большое внимание уделяется именно свежим идеям. Поэтому в ассортименте вы найдете производственные инновации и трендовые силуэты. Кстати, цветовая гамма может похвастаться своим разнообразием. В лукбуке есть как базовые, практичные оттенки, так и яркие, трендовые цвета. Позвольте себе экспериментировать и разбавлять луки интересными комбинациями.

Многофункциональные кроссовки — это удобная обувь не только для спортсменов, но и для тех, кто заботится о своем здоровье. Торговая марка регулярно работает над улучшением фирменных пар и внедрением новых технологий во все процессы создания. Кстати, фирма первая придумала модели, застегивающиеся на липучки в 70-х годах.

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