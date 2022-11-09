Puma – спортивний стиль, який не має кордонів

Спорт відіграє важливу роль у житті кожного з нас. Можливо, для когось менше, для інших — більше. Усі намагаються бути здоровими, красивими та, звичайно ж, успішними. Для цього потрібно вміти дисциплінувати себе, і тренування, безумовно, у цьому допомагають. Тренуватися набагато приємніше та ефективніше в класних аутфітах від популярного бренду Puma, оскільки творець ідеально поєднав традиції та сучасні технології.

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Як з'явилася на світ багатомільйонна компанія

У 1924 році двоє братів, Адольф і Рудольф Дасслери, заснували взуттєву майстерню, де займалися виробництвом тапочок. Невелике підприємство почало приносити непоганий дохід сімейству, тому вони стали думати про розширення і почали виготовляти кросівки для бігу та бутси для футболу. Бізнес йшов дуже успішно, у «дасслери» взувалось багато відомих олімпійських чемпіонів. Амбіції обох дизайнерів росли з кожним днем, тому вони вирішили розділитися. У 1948 року Рудольф відкрив власну фабрику Пума. Так і розпочалася історія успіху!

Що на вас чекає в асортименті?

Брендові колекції виготовляються з матеріалів високої якості. У кожній лінійці є нотки класики: відомий дизайн, форма моделей та їх конструкція. Але велика увага приділяється саме свіжим ідеям. Тому в асортименті ви знайдете виробничі інновації та трендові силуети. До речі, колірна гама може похвалитися своєю різноманітністю. У луках є як базові, практичні відтінки, так і яскраві, трендові кольори. Дозвольте собі експериментувати та розбавляти наряди цікавими комбінаціями.

Трикотажні костюми відмінно підійдуть для активного проведення часу, тому що вони зроблені з кращих матеріалів, сприяють вільним рухам, комфорту, а також завжди готові стати номером один для щоденних прогулянок. Все це завдяки універсальності виробів.

Багатофункціональні кросівки — це зручне взуття не тільки для спортсменів, але і для тих, хто піклується про своє здоров'я. Торгова марка регулярно працює над покращенням фірмових пар та впровадженням нових технологій у всі процеси створення. До речі, фірма першою придумала моделі, що застібаються на липучки в 70-х роках.

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