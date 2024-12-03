Сеть "Сільпо" взяла 227 млн грн кредита для покупки более 60 дизельных генераторов

Оператор национальной сети супермаркетов "Сільпо" взял кредит в сумме 226,6 млн грн в банке UGB (обновленный Укргазбанк). На привлеченные средства планируется приобрести более 60 дизельных генераторов. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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В каких ситуациях нужны генераторы

Генераторы обеспечат автономное электроснабжение супермаркетов, что позволит им бесперебойно работать даже при возможных отключениях электроэнергии.

Кроме того, генераторы окажут поддержку необходимого температурного режима в торговых залах и на складах, вентиляцию помещений, соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также бесперебойную работу "Пунктов незламності".

"Бесперебойное электроснабжение супермаркетов будет способствовать их стабильной работе и обеспечению продовольственной безопасности страны", — отмечает директор департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса Укргазбанка Татьяна Парчевская.

Что известно о "Сільпо"

"Сільпо" входит в Fozzy Group – одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, IТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети, как: