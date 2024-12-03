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Сеть "Сільпо" взяла 227 млн грн кредита для покупки более 60 дизельных генераторов
Оператор национальной сети супермаркетов "Сільпо" взял кредит в сумме 226,6 млн грн в банке UGB (обновленный Укргазбанк). На привлеченные средства планируется приобрести более 60 дизельных генераторов. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
В каких ситуациях нужны генераторы
Генераторы обеспечат автономное электроснабжение супермаркетов, что позволит им бесперебойно работать даже при возможных отключениях электроэнергии.
Кроме того, генераторы окажут поддержку необходимого температурного режима в торговых залах и на складах, вентиляцию помещений, соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также бесперебойную работу "Пунктов незламності".
"Бесперебойное электроснабжение супермаркетов будет способствовать их стабильной работе и обеспечению продовольственной безопасности страны", — отмечает директор департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса Укргазбанка Татьяна Парчевская.
Что известно о "Сільпо"
"Сільпо" входит в Fozzy Group – одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, IТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.
В Fozzy Group входят такие торговые сети, как:
- "Сільпо" – сеть супермаркетов;
- "Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;
- "Фора" – сеть магазинов;
- Favore – супермаркет премиум-класса;
- "THRASH!" — сеть дискаунтеров;
- "Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";
- "Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.