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Мережа "Сільпо" взяла 227 млн грн кредиту для купівлі понад 60 дизельних генераторів

Сільпо витратить 230 млн грн на генератори
Генератори забезпечать автономне електропостачання супермаркетів. Фото: Delo.ua

Оператор національної мережі супермаркетів “Сільпо” взяв кредит в сумі 226,6 млн грн у банку UGB (оновлений Укргазбанк). На залучені кошти планується придбати понад 60 дизельних генераторів. Про це інформує пресслужба фінансової установи.

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В яких ситуаціях потрібні генератори

Генератори забезпечать автономне електропостачання супермаркетів, що дозволить їм безперебійно працювати навіть під час можливих відключень електроенергії.

Окрім того, генератори нададуть підтримку необхідного температурного режиму в торгових залах і на складах, вентиляцію приміщень, дотримання санітарно-гігієнічних норм, а також безперебійну роботу "Пунктів незламності".

"Безперебійне електропостачання супермаркетів сприятиме їх стабільній роботі і забезпеченню продовольчої безпеки країни", — зазначає директорка департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу Укргазбанку Тетяна Парчевська.

Що відомо про "Сільпо"

"Сільпо" входить до Fozzy Group – однієї з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси. 

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:

  • "Сільпо" - мережа супермаркетів;
  • "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
  • "Фора" - мережа магазинів;
  • Favore - супермаркет преміум-класу;
  • "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
  • "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
  • "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.
Автор:
Ольга Опенько