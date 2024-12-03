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Мережа "Сільпо" взяла 227 млн грн кредиту для купівлі понад 60 дизельних генераторів
Оператор національної мережі супермаркетів “Сільпо” взяв кредит в сумі 226,6 млн грн у банку UGB (оновлений Укргазбанк). На залучені кошти планується придбати понад 60 дизельних генераторів. Про це інформує пресслужба фінансової установи.
В яких ситуаціях потрібні генератори
Генератори забезпечать автономне електропостачання супермаркетів, що дозволить їм безперебійно працювати навіть під час можливих відключень електроенергії.
Окрім того, генератори нададуть підтримку необхідного температурного режиму в торгових залах і на складах, вентиляцію приміщень, дотримання санітарно-гігієнічних норм, а також безперебійну роботу "Пунктів незламності".
"Безперебійне електропостачання супермаркетів сприятиме їх стабільній роботі і забезпеченню продовольчої безпеки країни", — зазначає директорка департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу Укргазбанку Тетяна Парчевська.
Що відомо про "Сільпо"
"Сільпо" входить до Fozzy Group – однієї з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.
У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:
- "Сільпо" - мережа супермаркетів;
- "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
- "Фора" - мережа магазинів;
- Favore - супермаркет преміум-класу;
- "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
- "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
- "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.