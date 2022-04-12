"Сільпо" возобновляет работу супермаркетов в Киевской области

Сеть супермаркетов "Сільпо" решила постепенно возобновлять работу своих магазинов в Киевской области, которые ранее закрыли. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Сільпо" готовится открыть супермаркеты в Киев по следующим адресам:

б-р Чоколовский, 6;

ул. Вышгородская, 21;

ул. Срибнокильская, 3;

ул. Шептицкого,4;

ул. Маршала Малиновского, 34;

просп. Минский, 4 а;

просп. Оболонский, 1б;

просп. Героев Сталинграда, 8а;

просп. Владимира Маяковского, 43/2

Также сеть возобновляет работу в области:

в г. Васильков, ул. Грушеского,19;

в г. Фастов, ул. Ивана Ступака, 4

Некоторые супермаркеты "Сільпо" закрывали в связи с военными действиями. В компании решили перестроить логистические маршруты.