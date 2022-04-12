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Ритейл
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"Сільпо" возобновляет работу супермаркетов в Киевской области

"Сільпо" возобновляет работу супермаркетов в Киевской области

Сеть супермаркетов "Сільпо" решила постепенно возобновлять работу своих магазинов в Киевской области, которые ранее закрыли. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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"Сільпо" готовится открыть супермаркеты в Киев по следующим адресам:

  • б-р Чоколовский, 6;
  • ул. Вышгородская, 21;
  • ул. Срибнокильская, 3;
  • ул. Шептицкого,4;
  • ул. Маршала Малиновского, 34;
  • просп. Минский, 4 а;
  • просп. Оболонский, 1б;
  • просп. Героев Сталинграда, 8а;
  • просп. Владимира Маяковского, 43/2

Также сеть возобновляет работу в области:

  • в г. Васильков, ул. Грушеского,19;
  • в г. Фастов, ул. Ивана Ступака, 4

Некоторые супермаркеты "Сільпо" закрывали в связи с военными действиями. В компании решили перестроить логистические маршруты.

Автор:
Вита Молодан