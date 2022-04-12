Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Рітейл
Дата публікації

"Сільпо" відновлює роботу супермаркетів у Київській області

"Сільпо" відновлює роботу супермаркетів у Київській області

Мережа супермаркетів "Сільпо" вирішила поступово відновлювати роботу своїх магазинів на Київщині, які раніше закрили. Про це повідомила пресслужба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Сільпо" готується відкрити супермаркети до Києва за наступними адресами:

  • б-р Чоколівський, 6;
  • вул. Вишгородська, 21;
  • вул. Срібнокільська, 3;
  • вул. Шептицького, 4;
  • вул. Маршала Малиновського, 34;
  • просп. Мінський, 4а;
  • просп. Оболонський, 1б;
  • просп. Героїв Сталінграда, 8а;
  • просп. Володимира Маяковського, 43/2

Також мережа відновлює роботу в області:

  • у м. Васильків, вул. Грушевського,19;
  • у м. Фастів, вул. Івана Ступака, 4

Деякі супермаркети "Сільпо" закривали через військові дії. У компанії вирішили розбудувати логістичні маршрути.

Автор:
Віта Молодан