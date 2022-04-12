- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
"Сільпо" відновлює роботу супермаркетів у Київській області
Мережа супермаркетів "Сільпо" вирішила поступово відновлювати роботу своїх магазинів на Київщині, які раніше закрили. Про це повідомила пресслужба компанії.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
"Сільпо" готується відкрити супермаркети до Києва за наступними адресами:
- б-р Чоколівський, 6;
- вул. Вишгородська, 21;
- вул. Срібнокільська, 3;
- вул. Шептицького, 4;
- вул. Маршала Малиновського, 34;
- просп. Мінський, 4а;
- просп. Оболонський, 1б;
- просп. Героїв Сталінграда, 8а;
- просп. Володимира Маяковського, 43/2
Також мережа відновлює роботу в області:
- у м. Васильків, вул. Грушевського,19;
- у м. Фастів, вул. Івана Ступака, 4
Деякі супермаркети "Сільпо" закривали через військові дії. У компанії вирішили розбудувати логістичні маршрути.Підписуйтеся на наш YouTube канал